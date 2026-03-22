Sánchez comparecerá en el Congreso para defender el paquete anticrisis y la posición de España ante la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles en el Congreso de los diputados para informar sobre la posición de España ante la guerra y para defender sus medidas anticrisis.

Este paquete de medidas fue aprobado en el tenso Consejo de Minsitros de este viernes, pero todavía necesita el visto bueno bueno de la mayoría de los partidos de la Cámara.

El Gobierno tiene una doble batalla, una pinta mejor que la otra. El decreto de medidas generales, con el grueso de las ayudas, en principio sí contaría con el respaldo de la mayoría del Congreso. Sin embargo, el decreto específico de vivienda, aprobado tras el empeño de Sumar, parece condenado al fracaso nada más nacer. De momento, PP, Vox y Junts ya han dicho que votarán en contra.

Este segundo decreto no será aún enviado a la Cámara para someterlo a convalidación ya que el Gobierno, y en especial los ministros de Sumar, quieren más tiempo para negociarlo con los grupos y conseguir así apoyos para su aprobación.

El pleno comenzará el martes, con el debate de la iniciativa del PSOE para reformar el Código Penal sobre velocidad en la conducción y la presentada por el PP sobre la ley de seguros agrarios.

El martes también se debatirán dos proposiciones no de ley, la de Junts sobre medidas para hacer frente a la fatiga tributaria que padecen la clase media, trabajadores, autónomos y pequeños empresarios y la del PNV para reforzar la competitividad y la resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva.

Además de la comparecencia de Sánchez, el miércoles se celebrará el tradicional cara a cara entre el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El jueves, además del decreto anticrisis, se debatirán y votarán las enmiendas aprobadas por el Senado a la proposición de ley de Junts sobre multirreincidencia.

Este domingo, el ministro de agricultura Luis Planas, ha pedido responsabilidad al sector alimentario para evitar nuevas subidas de los precios. Lo ha dicho en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' en la que ha explicado que el paquete de medidas anunciado por el Gobierno va destinado a asegurar el mantenimiento de la actividad agraria y pesquera, con medidas por valor de 877 millones de euros: "Por un lado, queremos mitigar los efectos de la subida de los precios energéticos consecuencia de la guerra en el primer eslabón de la cadena alimentaria y, por otro, tratar de asegurar una contención de los precios de los alimentos".

"La ciudadanía puede estar segura, como dijo el propio presidente del Gobierno, que con este paquete de medidas que España va a ser el país con el mayor escudo social y económica de toda la UE", ha destacado.

Situación energética

Preguntado por las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz ha señalado que un volumen significativo del petróleo mundial y del gas natural circulan por este estrecho y considera que esta situación afectará a la fabricación de fertilizantes que dependen del gas natural: "Tenemos ciertamente un riesgo. En la Unión Europea no disponemos de autonomía y somos muy dependientes".

Así, ha dicho que a futuro el objetivo es "depender menos de los productos químicos", y que estas medidas van dirigidas a compensar el sobrecoste de la crisis pero con visión de futuro.

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