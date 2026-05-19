El PP exige la comparecencia urgente de Sánchez tras la imputación de Zapatero: "Los capos empiezan a caer"

Los populares no han tardado en reaccionar a la citación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por el caso Plus Ultra el próximo 2 de junio. Desde el PP vinculan a Pedro Sánchez y su Gobierno con la "corrupción" que le atribuye el magistrado al expresidente en el auto conocido este martes. Desde Génova se han mostrado muy críticos, especialmente su líder, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que "la corrupción es la razón fundacional" del Gobierno.

El líder popular ha aprovechado también para volver a pedir la dimisión de Sánchez, apuntando a que "solo le queda una salida digna" para "no seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España".

Otro de los que más ha reprobado la imputación del exjefe del Ejecutivo ha sido el secretario general del PP, Miguel Tellado, denunciando la "gravedad extrema" de la situación y exigiendo al Gobierno que de "explicaciones ya". "No solo hablamos del expresidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez", ha señalado el 'número dos' del PP, para concluir: "El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".

Atribuyen la imputación al Gobierno de Sánchez

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha calificado el día de hoy como "histórico", al ser "la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado por corrupción". "Y lo más grave es que Zapatero ha sido imputado por delitos que no se hubieran podido llevar a cabo si no hubiera sido con el concurso del Gobierno", ha resaltado.

El auto apunta a un posible cobro de comisiones cercano a los dos millones de euros en torno a Zapatero y sus dos hijas, algo que Muñoz considera que fue algo consentido por el Gobierno de Sánchez: "Aprobó utilizar dinero de todos los españoles para rescatar a esa aerolínea y ese dinero ha acabado presumiblemente en la familia de Zapatero", ha sentenciado.

Piden una respuesta inmediata

En un comunicado, el PP subraya las palabras de su secretario general, afirmando que "el bochorno que debe sentir hoy el electorado socialista merece una comparecencia urgente del presidente del Gobierno que convirtió a este Zapatero corrompido en su portavoz de campaña". Además, desde Génova recuerdan que a Sánchez "le llevó al Gobierno una moción de censura que defendió José Luis Ábalos y Sánchez continuó en el Gobierno con la ayuda en la campaña de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta indecencia debe terminar", concluyen.

Aunque por el momento descartan una moción de censura como plantea Vox por falta de apoyos, se aferran a exigir la dimisión de Sánchez y ponen el foco en sus socios, "¿Cuánto más están dispuestos a aguantar a este Gobierno?", les pregunta Muñoz.

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