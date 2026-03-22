Trump lanza un ultimátum a Irán y Teherán responde con otra amenaza: 'Si en 48 horas Ormuz no está abierto, atacaremos las centrales eléctricas'

En la madrugada del sábado, 21 de marzo, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.),Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán de acabar con sus centrales eléctricas si no abre de manera total el estrecho de Ormuz. La amenaza se presenta debido a los ataques del país iraní contra varios buques en este paso estratégico para el tráfico marítimo.

Publicación de Donald Trump en Truth Social | Truth Social @realDonaldTrump

"Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!", publicó Trump en una publicación en la red Truth Social.

Respuesta de Irán a Trump

Por su parte, el Ejército iraní advirtió de que atacaría infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas. El presidente de EE.UU., también aseguró de que no quiere llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra donde afirma que su país va "semanas por delante" de lo que tenían previsto.

En la misma red social, Trump lanzó un mensaje claro: "Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!". En su mención se refería al periódico The New York Times y a David Sanger, su corresponsal en Washington, ya que el presidente lo nombra: "Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa y, sin embargo, su insignificante analista, David Sanger, dice que no he cumplido mis propios objetivos".

El presidente estadounidense negó llegar a un acuerdo con Irán después de que el papa León XVI pidiera una tregua que diese paso al diálogo en la guerra de Oriente Medio, que continúa con varios bombardeos cruzados entre Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní. Este domingo, las Fuerzas Armadas de EE.UU., anunciaron que han debilitado la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz.

El ataque fue dirigido a un arsenal subterráneo ubicado en la costa del país. Era empleado para guardar misiles de crucero anti buque y más materiales, explicó en un vídeo publicado en redes sociales Brad Cooper, líder del Comando Central de Estados Unidos.

Ataque al sur de Israel

En la noche del sábado, dos misiles iraníes impactaron en la zona sur de Israel, donde se encuentra su mayor instalación nuclear. El ataque dejó alrededor de 120 personas heridas y ocurrió después de que Teherán denunciara un ataque contra la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron durante la madrugada de este domingo, una nueva oleada de ataques sobre la capital iraní, a la vez que el Gobierno saudí comunicaba la exitosa intercepción de drones y misiles balísticos que amenazaban la región oriental del país y la zona de Riad.