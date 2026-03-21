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Plante de Sumar

María Jesús Montero resta importancia al plante de Sumar y defiende que la relación con los socios "no puede ser más cordial"

La Vicepresidenta primera del Gobierno ha calificado el plante de los 5 miembros de Sumar en el Gobierno como una "anécdota".

Mar&iacute;a Jes&uacute;s Montero

María Jesús MonteroEuropa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

El presidente del Gobierno hablaba de "salseo" y la vicepresidenta primera considera una "anécdota" el plante de Sumar al resto del Gobierno, justo a la entrada del pasado Consejo de Ministros extraordinario.

Restando importancia al desacuerdo que retrasó en más de dos horas la aprobación de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán, María Jesús Montero defiende que la relación entre los socios de Gobierno "no puede ser más cordial".

En la visita a los terrenos de la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos en Dos Hermanas (Sevilla), Montero ha dicho que comprende que "la vida política tiene muchas veces anécdotas de cuestiones que pueden llamar la atención", pero lo importante, y "lo que no se puede diluir en ningún comentario anecdótico ni en ninguna cuestión menor, es la gravedad de la situación que atravesaba".

Sin rechazar el desacuerdo, la ministra "pone en valor" las medidas aprobadas y apela a que "se produzca una desescalada y que haya una vía diplomática que permita llegar a un acuerdo de paz".

"El tema de la vivienda es muy importante para nosotros y es muy importante para la izquierda", porque "es el principal problema que tienen los ciudadanos en una situación en la que las comunidades autónomas, que son las protagonistas, no hacen nada o hacen muy poco". Además, ha aprovechado para acusar al Gobierno andaluz de no hacer "nada" en el tema de la vivienda y ha apelado "a la construcción de vivienda pública y de alquiler asequible que permita dar una respuesta a tantos y tantos jóvenes", aunque "las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ni hacen nada ni aplican la Ley de Vivienda que permitiría bajar los precios". "No es un debate para mirarnos el ombligo, es un debate en el que lo que estaba encima de la mesa era cómo proteger mejor el interés de la ciudadanía y de vivienda", sentencia.

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