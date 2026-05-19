Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la DANA, rompe a llorar en la comisión: "Me siento juzgada"

Este martes, Maribel Vilaplana ha comparecido en la comisión del a DANA en el Congreso de los Diputados. La periodista que comió con el expresidente de la Generalitat Valenciana el día de la tragedia, se ceñía a la declaración que había hecho a la jueza que instruye el caso.

No entendía por qué se le había citado. "Ya sé que no me estáis juzgando, pero yo me siento juzgada" respondía a uno de los diputados. "Está todo en la declaración", repetía, añadiendo que "no tengo más que aportar". Además, ha explicado que no ha recibido presiones por parte del Partido Popular, así como no estar ni "coaccionada, señalada ni amenazada" por el Gobierno valenciano.

A la pregunta de la diputada de Compromís, Águeda Micó, ha expresado no saber nada más y que "por mucho que se pueda especular, eso es lo que hay, no hay nada más". Del mismo modo que ha defendido su compromiso en la causa: "He asumido mi responsabilidad, he acudido a un juzgado y he hecho mi trabajo. He colaborado en todo, he aportado todo lo que sabía y más y no me he paseado por acá".

"Las circunstancias son complejas cuando te toca vivirlas, yo las estoy gestionando de la mejor manera que puedo", ha confesado, manifestando "lo difícil que es soportar una presión de ese nivel y salir a la calle".

Solo tiene "una versión"

En la misma línea recalcaba que la citación "no es plato de buen gusto", y más después de que haya pasado "un año y medio durísimo", pidiendo que solo quiere que "se acabe". Por ello se ampara en la "prudencia" y "responsabilidad" en el procedimiento judicial que, según ha declarado, es "absolutamente necesario" para esclarecer lo que ocurrió aquel 29 de octubre de 2024.

La periodista volvía a reiterar que "no han cambiado los hechos" y que tan solo "hay una versión" que puede aportar: "Yo no puedo hablar por boca de otro señor, eso es una comisión de investigación política y yo no tengo ninguna responsabilidad política".

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