¿A qué se enfrenta Zapatero tras la investigación de la Audiencia Nacional por el 'caso Plus Ultra'?

La Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta relación con una trama vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra. El juez José Luis Calama ha levantado el secreto de una investigación desarrollada durante meses junto a la Fiscalía Anticorrupción y que apunta a posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con fondos procedentes de Venezuela.

Según la resolución judicial, el magistrado considera que Zapatero habría formado parte de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" orientada a obtener beneficios económicos mediante gestiones ante organismos públicos en favor de terceros, principalmente la compañía aérea Plus Ultra. La investigación sitúa en 1,95 millones de euros las supuestas comisiones que habrían recibido personas del entorno del expresidente.

La causa gira en torno al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea hispano-venezolana en marzo de 2021 tras las pérdidas derivadas de la pandemia. El instructor sospecha que parte de esos fondos pudo utilizarse en operaciones de blanqueo mediante sociedades instrumentales y canales financieros opacos.

En el plano penal, la investigación sitúa sobre la mesa posibles delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. En el caso del blanqueo, las penas podrían oscilar entre seis y nueve años de prisión si se acreditara la participación dentro de una organización o como cabecilla de la misma, además de multas que podrían triplicar la cantidad supuestamente blanqueada. A ello se sumarían las condenas vinculadas al delito de tráfico de influencias, castigado con entre seis meses y dos años de cárcel. En la horquilla más alta, las penas podrían alcanzar los once años de prisión.

Otra de las figuras que aparece en el centro de la investigación es el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su comparecencia en el Senado optó por no declarar, aunque, al ser preguntado por posibles pagos al expresidente, dejó una respuesta que distintas fuentes interpretaron como una aparente confirmación, si bien sus palabras no terminaron de aclarar ese extremo.

Declaración ante la Audiencia Nacional

Zapatero deberá comparecer ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio acompañado de abogado. Como investigado, podrá acogerse a su derecho a no declarar o responder únicamente a las preguntas de su defensa.

El expresidente ha reaccionado públicamente a la decisión judicial a través de un vídeo difundido este martes. En él asegura que colaborará con la justicia y niega cualquier actividad irregular. "Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través través de terceros ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo", afirmó.

No es la primera vez que el exlíder socialista se pronuncia sobre Plus Ultra. Durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, defendió que nunca percibió pagos vinculados a la aerolínea. "No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás", manifestó entonces.

Registros y empresas bajo sospecha

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registró este martes la oficina de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, además de otras empresas relacionadas con la investigación, entre ellas Whathefav, la agencia de comunicación y marketing de sus hijas.

La investigación también pone el foco en la consultora Análisis Relevante SL, administrada por el empresario Julio Martínez Martínez, al que el expresidente ha definido como "amigo". El juez sostiene que esta empresa habría transferido 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a la sociedad de sus hijas.

Además de Zapatero, permanecen investigados directivos de Plus Ultra, empresarios y abogados vinculados a la supuesta trama. El procedimiento continúa abierto mientras las defensas comienzan a acceder a toda la documentación incorporada al sumario.

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