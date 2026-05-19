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Así operaba Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez que habría pagado a Zapatero y sus hijas

El juez investiga si la empresa de Julio Martínez canalizó pagos vinculados al rescate público de la aerolínea y al entorno de Zapatero.

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Así operaba Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez que habría pagado a Zapatero y sus hijas | Europa Press

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La empresa Análisis Relevante se ha convertido en una de las piezas principales de la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre el rescate público de Plus Ultra durante la pandemia. El juez José Luis Calama sospecha que esta sociedad, administrada por el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, habría servido para canalizar pagos y presuntas comisiones vinculadas a la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea en 2021.

Según la investigación, el objetivo de la supuesta trama era lograr el rescate de Plus Ultra a través de gestiones e intermediaciones políticas. Para ello, la empresa Análisis Relevante habría actuado como una estructura instrumental dentro de una red que, según el magistrado, terminó expandiéndose fuera de España.

La documentación incorporada al sumario recoge conversaciones entre directivos y personas vinculadas a la compañía aérea en las que se menciona directamente al expresidente socialista y al papel de Julio Martínez como intermediario.

Conversaciones sobre el rescate

Uno de los mensajes incluidos en la investigación está fechado el 30 de marzo de 2020. "Tu crees que podamos pedir ayuda a Zapatero? Tema Lobby político Plus Ultra", escribió Julio Martínez Sola. A continuación añadía: "Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".

La causa sostiene que ese "poquitín" hacía referencia a posibles comisiones derivadas de la operación. El juez también destaca otro intercambio de mensajes en el que se evita un contacto directo con Zapatero. "No con él directo. Hablo con su lacayo. Montaron su boutique financiera, así que por ahí vendrá la mordida", recoge la investigación.

El sumario describe a Análisis Relevante como una "boutique financiera" o "equipo" utilizado para canalizar pagos dentro de la supuesta estructura. El instructor considera que Julio Martínez Martínez actuaba como "interlocutor, receptor y ejecutor de instrucciones".

Pagos y sociedades bajo sospecha

La investigación judicial apunta además a que Análisis Relevante apenas registraba actividad real, aunque habría realizado pagos tanto al entorno de Zapatero como a What the Fav, la empresa de comunicación y marketing vinculada a sus hijas.

El juez sostiene también que Julio Martínez Martínez disponía de hasta 39 sociedades, muchas de ellas sin trabajadores ni actividad económica conocida. Para la Audiencia Nacional, esas mercantiles habrían servido para dificultar el rastreo del origen y destino de los fondos investigados.

Entre los mensajes analizados por los investigadores figura otro fechado el 6 de febrero de 2021 en el que Rodolfo Reyes comunica a Julio Martínez Sola: "Estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa". Días después, la trama celebraba internamente la evolución del rescate incluso antes de que la propuesta llegara formalmente al Consejo de Ministros.

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