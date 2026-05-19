El gesto de Julio Martínez cuando le preguntan si el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia de Zapatero

Hace poco más de un mes, el 9 de abril, el empresario Julio Martínez acudió al Senado para declarar en la comisión por el caso Koldo. Sin embargo, se acogió a su derecho a no hacerlo al estar siendo investigado por el caso Plus Ultra. A pesar de no responder verbalmente a las preguntas de los senadores de la oposición, hubo una de los populares que respondió con un gesto.

El senador del Partido Popular, Juan José Sanz, preguntó al empresario si "todo el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia Zapatero ¿Es cierto o falso? Míreme". En ese momento, Martínez asiente con la cabeza, y el popular reafirma lo visto: "Sí. Es verdad. Se lo agradezco".

Meses antes de su comparecencia en la Cámara Alta, el empresario fue detenido. El 12 de diciembre de 2026, la Policía Nacional lo arrestó junto con el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli. Aunque 72 horas antes, en un camino sin cobertura en el monte de El Pardo, en Madrid, Zapatero se reunió con Martínez.

Zapatero, en su citación en el Senado el 2 de marzo, defendió que Martínez "era su amigo" y negó tener vínculos con Plus Ultra. Al igual que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a quien no le consta que Zapatero mediase en el rescate.

Pidió el rescate

Julio Martínez Sola fundó en 2011 Plus Ultra, pero no fue hasta 2015 cuando inició sus operaciones con vuelos desde Madrid a Tenerife, Caracas y Lima. Pero en 2020, a causa de la pandemia, la aerolínea tuvo problemas económicos y tuvo que dejar de operar por el confinamiento.

Por ello, el empresario pidió un rescate al Gobierno, que se aprobó el 9 de marzo de 2021 con 53 millones de euros de dinero público. La entonces vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, anunció en rueda de prensa "la aprobación de dos operaciones de ayudas temporales por la empresa Duro Felguera y compañía Plus ultra línea aérea".

La exministra de Hacienda defendió que se trataba de una compañía "estratégica y solvente" que cumplía "los criterios para recibir ayudas". Sin embargo, en aquel momento, la compañía representaba solo el 0,03% del tráfico aéreo en España y solo contaban con cuatro aviones y 350 empleados.

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