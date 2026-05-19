Crece el temor entre alcaldes del PSOE por que Sánchez convoque un 'superdomingo' electoral en 2027

El debate sobre el futuro calendario electoral empieza a abrirse paso dentro del PSOE mientras en Moncloa y Ferraz mantienen oficialmente el objetivo de agotar la legislatura hasta 2027. Sin embargo, en las últimas horas ha cobrado fuerza la posibilidad de que Pedro Sánchez termine concentrando en una misma jornada las elecciones generales, municipales y autonómicas, una estrategia que ya genera inquietud entre dirigentes territoriales y alcaldes socialistas.

Fuentes del partido aseguran que la cuestión no se abordó de forma oficial en la reunión celebrada este lunes en Ferraz, aunque dentro del Gobierno reconocen que en 2023 esa fórmula podría haber ofrecido mejores resultados al PSOE. El temor ahora es distinto: que unas elecciones generales coincidiendo con las autonómicas y municipales provoquen un efecto arrastre que termine perjudicando a las federaciones y alcaldías que todavía conserva el partido.

Dentro del PSOE preocupa especialmente que un posible desgaste de Pedro Sánchez termine afectando a los dirigentes autonómicos que mantienen posiciones propias dentro de la organización. Entre ellos aparece el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, convertido en una de las voces más críticas con la dirección federal.

Temor en las federaciones territoriales

Algunos dirigentes socialistas consideran que un "superdomingo" electoral podría debilitar todavía más la estructura territorial del partido. "No parto de la base de que a nadie se le ocurriese esa barbaridad, sería una puñalada trapera a todo el sistema", señalan voces críticas dentro del PSOE ante la posibilidad de hacer coincidir todas las citas electorales.

La preocupación también se extiende a los ayuntamientos. Varios alcaldes socialistas reconocen en privado malestar por una estrategia que podría convertir las elecciones municipales en un plebiscito sobre Sánchez y sobre la situación nacional del partido.

Desde el Partido Popular aseguran además que ese rechazo existe ya en numerosos territorios gobernados por el PSOE. El presidente andaluz, Juanma Moreno, sostiene que algunos alcaldes socialistas terminarán verbalizando públicamente su oposición a coincidir electoralmente con el presidente del Gobierno.

Moncloa evita aclarar el escenario

En el Congreso, tanto socios parlamentarios como oposición dan por hecho que la decisión dependerá exclusivamente de Sánchez y de lo que resulte más favorable para el Ejecutivo en términos políticos.

"Cuando más le convenga al presidente Sánchez", resumen desde la oposición, donde consideran que el jefe del Ejecutivo priorizará la estrategia nacional frente a los intereses territoriales del partido.

Mientras tanto, en Moncloa mantienen el mensaje oficial: la legislatura seguirá adelante "hasta 2027 y más allá". Sin embargo, dentro del PSOE crece el debate sobre cómo afrontar el próximo ciclo electoral y sobre el impacto que puede tener en el equilibrio interno del partido.

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