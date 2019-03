Rubalcaba: "Hay una campaña repugnante contra los sindicatos por decir no a la reforma"

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido este sábado de que el cambio que quiere protagonizar el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, es "a peor, hacia atrás", porque, a juicio del socialista, "no es distinto de Mariano Rajoy, de María Dolores de Cospedal, de Carlos Fabra, de Francisco Camps o de Esperanza Aguirre".

A su juicio, lo único que al Partido Popular le interesa de estas elecciones autonómicas es "el poder en Andalucía para tener todo el poder en España" y, para ello, en su campaña "no dirá la verdad" sobre sus intenciones, que pasan por los recortes sociales y la privatización de servicios públicos.

Según Rubalcaba, que ha participado en la Convención Programática que el PSOE-A celebra este sábado en Málaga, "si Arenas dice la verdad, no tendría ninguna posibilidad de ganar las elecciones". Además, ha afirmado que si al PP le interesara de verdad una cuestión distinta al poder, "habría hecho los Presupuestos Generales del Estado, que es donde uno dice lo que va hacer".

De hecho, ha dejado claro que Mariano Rajoy no ha elaborado estas cuentas "para no desvelar sus intenciones y no perjudicar a Arenas", frente al candidato socialista, José Antonio Griñán, que sí ha hecho los del Ejecutivo andaluz, que "son solidarios y piensan en ahorrar y crecer, que es la fórmula para crear empleo".

La ventaja que tendrán los andaluces es, en opinión de Rubalcaba, que "van a saber lo que ha hecho Mariano Rajoy al frente de España" y, más aún, "van a ver las cosas que el PP dijo que no iba a hacer y que está haciendo, las cosas que ocultó y lo que mintió", ya que, como ha resaltado, el presidente del Gobierno "ha puesto en marcha todo aquello que tenía en la cabeza y ocultó sistemáticamente en la campaña electoral", mencionando como ejemplos la subida de impuestos o el despido "más barato" de España.



"Imponer es su moral"

"Arenas es lo que es; Rajoy y Arenas son lo mismo", ha subrayado, y ese mensaje es el que "tenemos que poner sobre la mesa durante estos 37 días y 37 noches" que quedan hasta las elecciones andaluzas del 25 de marzo, alertando de que el PP piensa que "las creencias de unos pueden convertirse en las creencias de todos y que la moral de una parte puede acabar siendo la ley que impera". "La derecha siempre ha querido imponer su moral y hacer la ley para todos y ahora vuelve a ello", ha alertado.

Respecto a que Arenas, al igual que Rajoy, pueda ser el cambio, el líder socialista ha ironizado diciendo que "como en los coches el cambio puede servir para meter la marcha atrás". "Cambios ha habido, pero han sido a peor, hacia atrás" y, precisamente, "ese es el cambio que quiere protagonizar" el líder de los 'populares' andaluces.

Ha instado al millar de asistentes que se daban cita en el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga a que recuerden sólo una cosa que el PP haya hecho a favor de Andalucía cuando ha gobernado España, "no la recordaréis --ha contestado--, pero sí recordaréis muchas cosas que el PP ha hecho contra Andalucía". Al respecto, ha dejado claro que los 'populares' "no tienen soluciones" para la Comunidad andaluza.

Ante la difícil situación actual, Rubalcaba ha dicho que "es el momento de líderes y presidentes solventes, consistentes, firmes y con principios", cualidades todas ellas que, como ha resaltado, tiene el aspirante del PSOE a presidente del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, del que ha dicho que es "el mejor candidato y el mejor presidente de la Junta de Andalucía".

Ha vuelto a trasladar su compromiso de apoyo a los socialistas andaluces: "estoy con vosotros, y conmigo, todo el Partido Socialista Obrero Español". "Nos tendréis aquí cuanto queráis, como queráis y donde queráis", ha apostillado.

Siguiendo su argumentación, Rubalcaba ha aseverado que en los comicios andaluces no se dirime sólo quién va a gobernar, "sino si hay una salida a la crisis distinta de la que está protagonizando la derecha española, en Madrid y en muchas comunidades, y la derecha europea". "Se trata de demostrar que existen modelos alternativos para salir de la crisis", ha afirmado.

"Se dirime si se puede ser austero y mantener políticas de crecimiento, si se puede salir de la crisis sin recortar los frutos de nuestro Estado del Bienestar y si se puede salir pidiendo un esfuerzo a los que se les puede pedir, a los que más tienen, que es lo que defiende Pepe Griñán", ha manifestado el líder de los socialistas.

"Los andaluces podéis sentiros orgullosos de la sociedad que habéis construido en estos 30 años", ha indicado, porque "es una sociedad que investiga, en punta, en la que la creencia de unos no se impone y que es solidaria", y, en este punto, ha destacado la labor desarrollada por los socialistas al frente del Ejecutivo regional, que "durante 30 años creyeron y construyeron Andalucía".

Distintos modelos

Frente a la estrategia de recortes sociales y de privatización que el PP desarrolla en las comunidades en las que gobierna, según Rubalcaba, "precarizando y empobreciendo los servicios públicos para decir que no se pueden sostener y, a continuación, privatizarlos"; en Andalucía hay "un modelo de servicios públicos de calidad, de excelencia y que no renuncia a nada", con, por ejemplo, "un hospital de calidad, que investiga, que está en punta".

En este punto, ha hecho referencia al nacimiento en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla de Estrella, un bebé libre de tara genética que permitirá la curación de su hermano, y observando lo que el PP está haciendo en las comunidades en las que gobierna, "tenemos el derecho de creer que si Arenas hubiera ganado las elecciones en 2008 Estrella no hubiera nacido en el Hospital Virgen del Rocío".

Pero no sólo hay diferencias en materia sanitaria entre el PSOE y el PP, ha señalado Rubalcaba, sino también en educación. En este punto, ha recordado a "los niños de Ana Mato", con aquellas declaraciones en las que denunciaba el déficit educativo en Andalucía, y ha expuesto que "parece que meterse con los niños andaluces es motivo de premio en el Partido Popular, porque hoy es ministra". "La historia de los niños andaluces no es la historia de Ana Mato, sino la historia de una sociedad solidaria", ha defendido.