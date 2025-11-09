Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sanxenxo

El rey Juan Carlos esquiva las preguntas sobre sus memorias en Sanxenxo: "Hace un día estupendo"

Vuelve a España en plena polémica por sus memorias, pero ha intentado mantener un perfil bajo. Acompañado por sus sobrinos, sin la Infanta Elena, el monarca ha compartido encuentros privados con sus amigos y tripulación. Está previsto que abandone Galicia esta tarde.

Imagen de Juan Carlos I

El Rey Juan Carlos esquiva las preguntas sobre sus memorias en Sanxenxo | EFE

Carmen Chao
Publicado:

En Sanxenxo, el mar suele estar en calma. También Don Juan Carlos, que este fin de semana volvió a refugiarse en la localidad pontevedresa para cumplir con su ritual: navegar, reencontrarse con los amigos del Real Club Náutico y ofrecer, una vez más, una imagen de serenidad que contrasta con el ruido mediático que lo acompaña desde hace años.

En esta ocasión la expectativa era mayor. Faltan menos de cuatro semanas para que sus memorias se publiquen en España, el 3 de diciembre, tras su lanzamiento inicial en Francia. Y aunque el libro aún no ha llegado a las librerías nacionales, ya conocemos buena parte de su contenido: sus primeros años de reinado hasta su abdicación en 2014, pasando por sus amistades, sus relaciones personales y los episodios más controvertidos de su vida pública.

Con ese telón de fondo, Juan Carlos I salió a navegar este sábado pero no pudo competir en su velero, el Bribón, porque no llegó a tiempo al Desafío Barceló desde Estados Unidos por las malas condiciones meteorológicas. Poco después de las ocho y media de la tarde y acompañado de Pedro Campos, el monarca accedió al Real Club Náutico para participar en un una cena junto a su familia y a su tripulación. Allí lo esperaban regatistas, miembros del club y un grupo de periodistas que, inevitablemente, intentamos preguntarle por la repercusión de su libro. La respuesta fue breve: “Hace un día estupendo”.

¿Una evasiva o simplemente no escuchó la pregunta? Sea como fuere, su frase ha vuelto a convertirse en titular. Don Juan Carlos compartió mesa con sus sobrinos Alfonso y María Zurita, además de varias figuras del mundo náutico, entre ellas Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló. La infanta Elena, su habitual compañera en las regatas, no acudió en esta ocasión. Durante la cena, el Rey participó en la cesión al Club de los trofeos logrados por los equipos españoles en el Campeonato del Mundo de 6 Metros, disputado en septiembre en Nueva York.

Está previsto que hoy el Rey participe en la jornada final del Campeonato de 6 Metros y que abandone Galicia a última hora de la tarde. Por el momento se desconoce el destino de su avión privado, su futuro más inmediato, mientras su pasado vuelve a ser examinado al detalle.

