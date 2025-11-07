La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento de González Amador por fraude fiscal y falsedad documental

La Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento de González Amador, novio de Ayuso, por fraude fiscal y falsedad documental. El Tribunal rechaza el recurso de apelación de González Amador, que se sentará en el banquillo de los acusados por varios delitos contra la Hacienda pública.

La defensa solicitaba en el recurso la nulidad de dicha resolución en el cual, la anterior magistrada acordaba continuar la causa por los trámites del procedimiento, paso previo a la apertura de juicio oral que ya se dictó.

Alegaban que dicha fase del procedimiento se habían realizado "sin permitir a dicha parte recurrente la práctica de ninguna de las diligencias de investigación interesadas en tiempo y forma, entendiendo que con ello se han eliminado sus derechos fundamentales de defensa y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española".

La Sala recuerda el auto por el que ya se denegó ya la práctica de determinadas diligencias de investigación solicitadas por los recurrentes, entre ellas las declaraciones de testigos y la ratificación pericial de un informe tributario presentado de forma extemporánea. Según la resolución, las pruebas solicitadas "no resultan estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación".

También recuerdan que González Amador, que se acogió a su derecho a no declarar en febrero, expreso que estaba dispuesto a volver a declarar cuando estuviese resuelto el recurso relacionado con la pieza separada de esta causa, aunque finalmente no solicitó declarar nuevamente en la presente causa.

"En base a lo expuesto, denegada la práctica de las diligencias de investigación interesadas por la parte recurrente, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Procedimiento Abreviado con la consiguiente confirmación de dicha resolución al haber concluido la fase de instrucción", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.