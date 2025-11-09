Ayuso recibe el alta tras abandonar en ambulancia la Misa de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar este domingo en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, debido a una "leve indisposición", según habían confirmado fuentes de su equipo a Europa Press, que han explicado que se ha optado por este medio de transporte por ser el "más rápido y seguro".

Tras ser trasladada al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el equipo médico le ha dado el alta. El motivo de su indisposición ha sido una bajada de tensión a consecuencia de una "fuerte gastroenteritis", informan fuentes regionales en un comunicado recogido por Europa Press.

La misma dolencia ya le impidió asistir este sábado al Congreso del PP andaluz en el que se reeligió a Juanma Moreno, donde tenía prevista su participación. Ayuso había llegado esta mañana a la Catedral de la Almudena con intención de acudir a la misa que se daba después, y atendido a los medios minutos antes del inicio de la misma, donde ha hablado sobre lo que iba a pedirle a la Virgen: "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas". Un año más, la presidenta ha visitado la alfombra floral elaborada por la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) para engalanar el paso de la Virgen. Poco después, ha tenido que abandonar el templo, acompañada de su equipo y en ambulancia hasta la Jiménez Díaz, donde ha sido trasladada por el Samur "tras la decisión de sus técnicos al comprobar la bajada de tensión y pulsaciones que registraba", ha informado la Comunidad.

A la espera del diagnóstico

Aunque en un primer momento la presidenta popular ha sido atendida por el Summa 112 en el lugar para tomarle las pulsaciones ante la bajada de tensión, los sanitarios han decidido su traslado en ambulancia. Díaz Ayuso ha sufrido un "mareo" durante el Día de la Almudena que le ha obligado a detener su presencia en los actos de celebración.

Antes de su indisposición, la presidenta madrileña se ha mostrado ante las cámaras de 'Telemadrid' para expresar lo que significa para ella esta jornada: "Es un día muy especial para todos los madrileños y para todas las personas que celebran con nosotros este día". Sobre todo, ha querido "celebrar lo que nos une; no solo nuestras tradiciones, sino también la fe y las raíces cristianas". Lo ha definido como "nuestra forma de vivir, de entender el mundo, de esa manera alegre y abierta".

A raíz de la fuerte gastroenteritis, la presidenta madrileña ha tenido que parar sus compromisos políticos. La ausencia este sábado en el Congreso del PP andaluz ya adelantó ligeras sospechas sobre el estado de salud de Ayuso, y lo ocurrido hoy ya ha confirmado su situación. Por ello, no se espera que la Jefa del Ejecutivo retome su agenda pública hasta el martes, tras el puente festivo en la capital.

