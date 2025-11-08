Tellado advierte que "todo el peso de la ley caerá sobre el clan de las chistorras" del PSOE: "Caerán todos y el número uno"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este sábado que está convencido que "todo el peso de la ley caerá sobre el clan de las chistorras" del PSOE, en referencia a los casos que salpican a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, y ha advertido que "caerán todos y el número uno".

Tellado ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el 17 Congreso del PP de Andalucía, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), donde Juanma Moreno será reelegido presidente del partido por cuarta vez.

"Una imagen que perseguirá a Sánchez toda su vida política"

El dirigente popular se ha referido también a la imagen del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. "Esa imagen perseguirá a Pedro Sánchez toda su vida política", afirma Tellado, que añade que se trata de "su fiscal, acusado de delinquir quien debería perseguir el delito, investigado por haber borrado su teléfono móvil para destruir pruebas y obstruir la labor de la justicia, como si fuese un vulgar delincuente".

A su juicio, este caso "ejemplifica bien lo que ha supuesto esta época de deterioro, decadencia y corrupción sin límites del Partido Socialista". Los fiscales de España" no merecen que García Ortiz arrastre a toda la institución en su caída", ha añadido.

"Una trama de corrupción que atraviesa al Gobierno y al PSOE"

Tellado sostiene que "Sánchez y el sanchismo se han abonado al 'no me consta', 'no recuerdo' o 'no lo sé', como delincuentes comunes en el juzgado de guardia", y advierte que se trata de "una misma trama de corrupción que atraviesa al Gobierno y al Partido Socialista".

"Unos días incurren en corrupción institucional, otros en la peor de las corrupciones que es la corrupción moral, y casi todos los días en la corrupción económica de robar a manos llenas el dinero de los españoles", señala. Apunta directamente también a la vicepresidenta María Jesús Montero, asegurando que "es la viva imagen de la corrupción política, gobierno del que ha formado parte, gobierno en el que se ha robado".

El secretario general del PP recuerda además nuevos frentes judiciales abiertos y ha mencionado los supuestos sobres de dinero negro que, según dice, habrían circulado por la sede socialista de Ferraz. "Tendrán que dar explicaciones por la manera en que entraban fajos de billetes en la sede del Partido Socialista y por la manera en que se lo repartían el clan de las chistorras", ha añadido.

"No habrá indultos ni amnistías para los chorizos"

Tellado ha insistido en que "más pronto que tarde la Guardia Civil descubrirá todo lo que han hecho, todo lo que han robado y todo el peso de la ley caerá sobre ellos". "No habrá indultos ni amnistías para los chorizos del clan de las chistorras, porque todo el peso de la ley caerá sobre ellos. Caerán todos y caerá también el número uno", sentencia.

El secretario general del PP ha calificado al Ejecutivo de "gobierno podrido, sin mayorías, que no gobierna desde hace tiempo", al que acusa de "empobrecer al país". "Este Gobierno no solo ha robado el dinero público a manos llenas, también le ha robado la cartera a los más jóvenes; el futuro a millones de españoles, las oportunidades y la esperanza", ha afirmado.

Críticas al PSOE y a su congreso en Sevilla

Tellado recordó que el congreso regional del PP andaluz se celebra en el mismo recinto donde hace un año tuvo lugar el 41º Congreso Federal del PSOE, en el que Pedro Sánchez fue reelegido líder del partido.

"Fue una auténtica exposición universal de la corrupción socialista, una apología del saqueo con ovaciones", ha ironizado, refiriéndose a los homenajes a Manuel Chaves, María Jesús Montero y Magdalena Álvarez, a quienes califica como parte de "la banda de los ERE".

Finalmente, ha criticado la reelección de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, al que define como "el mentor de Koldo y hermano político de Ábalos", y recuerda que "ya estaba bajo la lupa de la sospecha de la Guardia Civil y de la justicia de nuestro país". "Era el pasajero número cuatro de aquel Peugeot de Pedro Sánchez", ha concluido Tellado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.