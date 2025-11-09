Pedro Sánchez se enfrenta a su primer debate en el Congreso con la mayoría absoluta en contra

Este miércoles 12 de noviembre, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se presentará ante el Pleno del Congreso para discutir los resultados de sus recientes cumbres internacionales, y para dar explicaciones sobre la corrupción que rodea a su partido y a su familia.

Será a primera hora del miércoles, cuando el presidente del Gobierno explique cómo está la situación entre el Ejecutivo y Junts, tras la ruptura de la formación nacionalista.

El PP añade una nueva cuestión

Aunque dicha convocatoria de Sánchez responde a la necesidad de informar sobre los resultados de varias reuniones internacionales, y explicar la situación de los servicios públicos en España, lo cierto es que el Partido Popular ha añadido a la agenda una cuestión para que el presidente responda a las preguntas sobre los escándalos de corrupción, que rodean a su familia y a su partido.

Los cribados en Andalucía

El debate, que se prevé que sea intenso, con enfrentamientos habituales entre el Gobierno, el PP y Vox, estará dividido en dos partes; en la primera, el jefe del Ejecutivo hablará de los servicios públicos en España. Y donde es posible que aproveche para hacer alusión a los cribados de cáncer de mama en Andalucía, un asunto al que ya se ha referido previamente en el pleno, acusando al presidente de la Junta de Andalucía, de haber causado la mayor crisis de confianza del Sistema Nacional de Salud.

Feijóo exigirá explicaciones sobre la financiación

En la segunda parte de la comparecencia, Alberto Núñez Feijóo pedirá explicaciones a Pedro Sánchez sobre la financiación de su partido acerca de los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García.

Las miradas puestas en Sánchez y Míriam Nogueras

Más allá de las peticiones que le haga Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, las miradas estarán puestas en el cruce entre el Presidente del Gobierno y Míriam Nogueras. Esta última fue la encargada de comparecer el pasado jueves, para anunciar las enmiendas a la totalidad de las leyes del Gobierno. Junts daba por "bloqueada" la legislatura y perdida la capacidad legislativa del Gobierno, quien sigue "tendiendo su mano" a Junts.

A la larga comparecencia de Sánchez ante el pleno, se sumará la sesión de control al Ejecutivo, donde Feijóo le preguntará si cree que el Gobierno "tiene menos obligaciones que los ciudadanos" y el líder de Vox, Santiago Abascal, le interrogará sobre "hasta cuándo va a seguir arruinando a los autónomos y las clases medias".

Las ausencias en la comparecencia

Se ha confirmado que a la comparecencia no asistirán las vicepresidentas Yolanda Díaz y Sara Aagesen, ni los ministros José Manuel Albares, Félix Bolaños, Margarita Robles, Pilar Alegría ni Carlos Cuerpo.

