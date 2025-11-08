Juanma Moreno, reelegido como líder del PP de Andalucía: "Me dejaré la piel para que este partido vuelva a ser la primera fuerza"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido reelegido este sábado como líder del PP andaluz con un respaldo casi unánime: el 99,95% de los votos. Ha sido durante el 17 Congreso Regional del PP-A, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla. Es la cuarta vez que Moreno obtiene la confianza del partido, tras asumir el liderazgo en 2014.

Moreno ha reivindicado su gestión de los últimos siete años y ha lanzado un mensaje claro: volver a ganar las elecciones autonómicas en 2026 con mayoría absoluta, "Me dejaré una vez más la piel para que este partido vuelva a ser la primera fuerza y tenga la mayoría de la estabilidad suficiente para todos los andaluces", aseguraba entre aplausos. "Me dejaré la vida por cumplir con ese objetivo. Os lo merecéis vosotros y se lo merecen los andaluces", ha añadido.

Defensa de su gestión y de la Sanidad andaluza

En plena crisis por los fallos en los cribados de cáncer de mama, el presidente andaluz se ha referido directamente a la polémica durante su intervención, asegurando que el problema está "solucionado al 80%" y comprometiéndose a realizar "todas las reformas que sean necesarias" para evitar que se repita.

Moreno ha defendido que el PP andaluz ha "dado la cara" y pedido perdón a las víctimas, y ha rechazado "lecciones" de la izquierda. "Hemos demostrado que sabemos gestionar, pero también tenemos la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado. Cuando algo falla hay que saber asumirlo para aprender y mejorar", ha subrayado.

El dirigente popular ha destacado que la Sanidad andaluza recibe hoy la inversión más alta de España, y ha recordado que su Gobierno ha ampliado los cribados de cáncer de mama a 1,3 millones de mujeres, además de haber implementado nuevos programas de detección de colon y cérvix. "El sistema sanitario público funciona con sus dificultades y su margen de mejora y salva vidas todos los días y vamos a seguir mejorándolo", ha afirmado.

Críticas al PSOE: "¿Qué lecciones nos van a dar?"

Moreno también ha aprovechado para cargar contra el PSOE por su pasado en la Junta. "¿Qué lecciones nos van a dar? Ninguna. Nosotros no ocultamos, no mentimos, no echamos balones fuera. Encaramos los problemas y buscamos soluciones sin descanso", ha afirmado, reivindicando la "valentía y humanidad" del nuevo consejero de Salud, Antonio Sanz, que sustituyó a Rocío Hernández tras su dimisión.

El líder popular llama a su partido a "redoblar los esfuerzos" de cara a 2026: "Hay que avanzar sobre lo conseguido. Nunca podemos estar satisfechos", insiste. Moreno ha advertido de que se avecinan "meses complicados" y ha acusado a sus adversarios de "jugar sucio", pero promete responder "con dignidad, respeto y educación, como quieren los andaluces".

"Me siento orgulloso de presidir un partido con tanta buena gente que quiere lo mejor para Andalucía y para España", ha remarcado. El congreso finalmente se clausurará este domingo con la reunión del nuevo Comité Ejecutivo y las intervenciones de Moreno y Alberto Núñez Feijóo, que cerrarán el cónclave andaluz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.