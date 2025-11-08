Reanudan el desahucio de una familia con seis hijos en Gran Canaria

La plataforma Derecho al Techo de Canarias ha denunciado de la existencia de una nueva orden de desahucio de la vivienda de una familia con seis hijos residentes en Ingenio, un municipio de Gran Canaria.

Tal y como ha comunicado la abogada de la plataforma, Isabel Saavedra, a la agencia EFE, el juez considera que la familia no es vulnerable porque el padre trabaja y tiene un sueldo. Sin embargo, la letrada ha cuestionado ese criterio, recordando que en Canarias, "con los precios por las nubes", un salario mínimo no alcanza para pagar un alquiler de 800, 900 o 1.000 euros y "alimentar a sus seis hijos", de entre 3 y 14 años.

La familia percibe un salario mínimo

Según la letrada de la plataforma, el padre, Moisés Macías, percibe un salario mínimo como reponedor. A este empleo accedió tras renunciar a la incapacidad absoluta para poder trabajar, reduciéndola a una incapacidad total.

La familia iba a ser desalojada el pasado 9 de septiembre, pero el desahucio se suspendió porque el juzgado no había resuelto un recurso presentado por la abogada, en el que pedía que se reconociera su vulnerabilidad.

Ahora, el tribunal ha desestimado ese recurso y ha vuelto a fijar el lanzamiento para el próximo jueves.

Tal y como explicó Moisés Macías en septiembre, él compró la casa en 2006 y pagó la hipoteca durante 14 años. Unos meses antes de la pandemia de COVID-19, la mujer de Moisés perdió el trabajo y fue muy difícil para ella conseguir otro empleo con las restricciones sanitarias de aquel momento.

El banco le pide el 86% de lo que pagaron por la vivienda en su momento

Con unos ingresos limitados a una pensión de incapacidad y a un subsidio de paro, la pareja dejó de pagar el crédito hipotecario. Ahora, que ambos tienen trabajo y tienen capacidad de saldar la deuda, el fondo que compró su deuda le pide por su vivienda el 86% del precio que pagó por ella hace casi ya dos décadas, sin que se le reduzcan las cuotas abonadas durante 14 años.

Por el momento, la abogada de la organización ha presentado un nuevo recurso con la esperanza de que el desahucio vuelva a suspenderse si no se resuelve antes de la fecha prevista.

Los hijos podrían ser trasladados a un centro de menores

Asimismo, la letrada se ha mostrado preocupada ya que, si la familia es desahuciada, los niños podrían ser trasladados a un centro de menores.

Tal y como ha asegurado Saavedra a Radio Televisión Canaria, se encuentran "con una situación que va mucho más allá de lo que es el derecho a la vivienda, es una problemática social". Además, asegura que son "las administraciones públicas son quienes deben procurar y velar porque todo esto, de alguna manera, se pueda subsanar".

Del mismo modo, ha aseverado a dicho medio que en la isla "un trabajador no puede acceder a los precios del alquiler por el tema de la turistificación".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.