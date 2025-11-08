Miguel Ángel Gallardo se muestra "francamente contento" tras conocer la fecha del juicio

Este viernes se conocía la fecha del juicio oral en el que Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE de Extremadura, se va a sentar en el banquillo de los acusados por posible prevaricación y tráfico de influencias. En dicho juicio, que se iniciará el 9 de febrero, se investigará si se creó un puesto de trabajo a medida del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Tras conocerse la noticia, Gallardo ha sido preguntado en su visita a la Feria Internacional de Apicultura de Caminomorisco, sobre el anuncio de la fecha del juicio y ha reconocido: "Estoy francamente contento que ayer conociéramos la fecha del juicio, porque eso muestra que el interés de Guardiola no era tener presupuestos o no, no eran los extremeños, sino mantener debilitados a la oposición, es decir, interés particular sobre el general".

Gallardo, plenamente dedicado a Extremadura

El Secretario General del PSOE de Extremadura ha asegurado estar en estos momentos "plenamente dedicado" a conocer cada rincón de Extremadura, y poder llevar el mensaje de que "el cambio es posible", de que Extremadura "no se puede quedar en el negacionismo", de que Extremadura no se puede quedar con un gobierno "insolente, que no escucha a la gente ni resuelve los problemas".

"Tan diputado como ahora"

El líder ha insistido en que "le da igual quien le juzgue, porque es inocente", y ha agregado que a partir del 21 de diciembre, después de las elecciones autonómicas, él seguirá siendo "tan diputado como ahora".

"Estoy convencido que a lo largo de esta campaña voy a trabajar con todo el partido para hacerle ver a la gente que aquí no había motivo sustancial para llevar a Extremadura a la inestabilidad, solamente había un motivo, el engaño, el engaño que de principio a fin ha sido el gobierno de Guardiola", ha concluido Gallardo.

El juicio se celebrará del 9 al 14 de febrero

El juicio oral se celebrará entre el 9 y el 14 de febrero del próximo año 2026, comenzando a las 10:00 horas, con posibilidad de continuar por la tarde a partir de las 17:00h, en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Además de David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, otras 10 personas tendrán que declarar por supuestas irregularidades en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en 2017, como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. La acusación popular pide tres años de cárcel para David Sánchez y Gallardo, mientras que la Fiscalía y las defensas reclaman la absolución.

