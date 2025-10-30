Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Emérito

Juan Carlos I, sobre Letizia: "No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares"

En vísperas de la publicación de sus memorias, el rey emérito desgrana errores y arrepentimientos, admite “debilidades” y lamenta la distancia con Felipe VI, mientras reivindica su legado y aconseja a la princesa Leonor.

Imagen de archivo de Juan Carlos I.

Juan Carlos I, Rey Emérito | Getty

Publicidad

El titular de las memorias se clava en el ámbito familiar. Juan Carlos Ies explícito al referirse a su nuera: “No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares”. La frase llega en un capítulo donde el emérito reconoce grietas domésticas y su propio aislamiento. En paralelo, lamenta que la relación con su hijo se haya enfriado: “Mi hijo me dió la espalda por obligación, pero sufrí por su insensibilidad”.

El rey emérito llegó este miércoles a Vitoria para su revisión médica habitual, una visita que coincide con la expectación por la inminente publicación de su autobiografía, un volumen concebido, según se ha explicado, para “explicar y defender” decisiones y fijar su propia historia. En esas páginas, repasa luces y sombras de casi cuatro décadas de reinado y su vida posterior al trono.

Reconoce errores, admite “debilidades”

En la recta final de su vida, Juan Carlos I habla con una franqueza poco habitual: “Soy consciente de haber decepcionado”. Entre esas heridas sitúa sus relaciones extramatrimoniales, incluida la de Corinna: “Me arrepiento profundamente. Manchó mi reputación ante los españoles, pero esa debilidad nunca interfirió y con mis preocupaciones como rey”. También admite fallos de juicio “por amor y por amistad” y haber frecuentado “malas compañías”.

El emérito vuelve sobre los 100 millones de dólares recibidos de Abdalá de Arabia Saudí. Lo califica de “Un regalo que no supe rechazar. Un grave error”, un episodio que, según relata, pretendía asegurar necesidades familiares y su retiro, y que terminó por alimentar la polémica pública y judicial.

Legado, exilio y consejo a Leonor

A los 87 años, mira atrás con una idea fija: “Le di al pueblo español una democracia que aún vive. Ese es mi legado”. Desde su retiro, confiesa la herida íntima del destierro: “Vivo sin perspectiva, si la certeza de poder volver a mi país”. De cara al futuro, dirige unas líneas a su nieta heredera: “Que tenga confianza, que cumpla con su deber, con compasión y bondad, que sea gerente del respeto a la Constitución”.

Franco, la historia y la mirada incómoda

El libro también recupera su relación con Francisco Franco, a quien reconoce como clave en su llegada al trono y al que atribuye atributos políticos que incomodan a parte de la clase política. El emérito sostiene que “Si pude ser Rey, fue gracias a él” y que mantuvo con el dictador “relaciones personales y frecuentes”, una mirada que reabre debate sobre la Transición y la Corona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Los Reyes se reúnen con las familias de las víctimas de la DANA antes del funeral de Estado en Valencia

Reyes en el funeral de Estado por la DANA

Publicidad

España

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado por el caso Koldo

Última hora de la declaración de Pedro Sánchez por el Caso Koldo en directo: Sánchez denuncia "un circo" y admite pagos en efectivo

Imagen de archivo del secretario general de Junts, Jordi Turull, junto a la vicepresidenta, Miriam Nogueras, y el portavoz Josep Rius, entre otros

Las bases de JxCat avalan la ruptura de los acuerdos con el PSOE con el 87% de los votos

Feijóo acusa a Sánchez de no dar explicaciones y dice que no puede seguir gobernando quien debe "silencio" a Ábalos

Feijóo critica que Sánchez no de "explicaciones a la gente" en el Senado: "Debe más silencio a Ábalos y Cerdán"

Imagen de archivo de Juan Carlos I.
Emérito

Juan Carlos I, sobre Letizia: "No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares"

Víctor de Aldama, Pedro Sánchez y José Luís Ábalos
Careo 'caso Koldo'

Un senador del PP propone un careo entre Pedro Sánchez, Víctor de Aldama y José Luís Ábalos: "Se responde usted solo"

Pequeño Nicolás
TRIBUNALES

El Supremo absuelve al 'Pequeño Nicolás' de usurpación de funciones y rebaja la condena

El Alto Tribunal mantiene la condena a Francisco Nicolás Gómez por un delito continuado de falsedad documental.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha una de las preguntas mientras comparece este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo
Rescate Air Europa

Pedro Sánchez niega que su mujer participara en el rescate de Air Europa: "Por supuesto nada tuvo que ver"

El presidente del Gobierno asegura que los informes de al UCO "lo desestimaron de primeras".

Carlos Mazón en el Congreso de Cooperatives Agro-alimentàries de Valencia

Carlos Mazón anuncia una comparecencia para los "próximos días" tras el funeral de la DANA

Pedro Sánchez en la comisión del Senado

Las frases más destacadas de Pedro Sánchez en la comisión del 'caso Koldo': "Esto es un circo"

Pedro Sánchez en el Senado

Tensión en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el pago de dinero en efectivo: "La pregunta es clara y concreta"

Publicidad