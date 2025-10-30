Juan Carlos I, sobre Letizia: "No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares"

El titular de las memorias se clava en el ámbito familiar. Juan Carlos Ies explícito al referirse a su nuera: “No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares”. La frase llega en un capítulo donde el emérito reconoce grietas domésticas y su propio aislamiento. En paralelo, lamenta que la relación con su hijo se haya enfriado: “Mi hijo me dió la espalda por obligación, pero sufrí por su insensibilidad”.

El rey emérito llegó este miércoles a Vitoria para su revisión médica habitual, una visita que coincide con la expectación por la inminente publicación de su autobiografía, un volumen concebido, según se ha explicado, para “explicar y defender” decisiones y fijar su propia historia. En esas páginas, repasa luces y sombras de casi cuatro décadas de reinado y su vida posterior al trono.

Reconoce errores, admite “debilidades”

En la recta final de su vida, Juan Carlos I habla con una franqueza poco habitual: “Soy consciente de haber decepcionado”. Entre esas heridas sitúa sus relaciones extramatrimoniales, incluida la de Corinna: “Me arrepiento profundamente. Manchó mi reputación ante los españoles, pero esa debilidad nunca interfirió y con mis preocupaciones como rey”. También admite fallos de juicio “por amor y por amistad” y haber frecuentado “malas compañías”.

El emérito vuelve sobre los 100 millones de dólares recibidos de Abdalá de Arabia Saudí. Lo califica de “Un regalo que no supe rechazar. Un grave error”, un episodio que, según relata, pretendía asegurar necesidades familiares y su retiro, y que terminó por alimentar la polémica pública y judicial.

Legado, exilio y consejo a Leonor

A los 87 años, mira atrás con una idea fija: “Le di al pueblo español una democracia que aún vive. Ese es mi legado”. Desde su retiro, confiesa la herida íntima del destierro: “Vivo sin perspectiva, si la certeza de poder volver a mi país”. De cara al futuro, dirige unas líneas a su nieta heredera: “Que tenga confianza, que cumpla con su deber, con compasión y bondad, que sea gerente del respeto a la Constitución”.

Franco, la historia y la mirada incómoda

El libro también recupera su relación con Francisco Franco, a quien reconoce como clave en su llegada al trono y al que atribuye atributos políticos que incomodan a parte de la clase política. El emérito sostiene que “Si pude ser Rey, fue gracias a él” y que mantuvo con el dictador “relaciones personales y frecuentes”, una mirada que reabre debate sobre la Transición y la Corona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.