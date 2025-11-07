El testimonio que ha conseguido que PP y Vox aplaudan a las víctimas de la DANA: "Con miedo y sin poder respirar"

Continúan compareciendo los familiares de las víctimas de la DANA. Su relato ha vuelto a ser muy duro. Especialmente el de Toñi García, que perdió a su marido y a su única hija. Su comparecencia ha conseguido que los diputados del PP y Vox hayan aplaudido. Ha sido la primera y única vez en tres días de comparecencias que todos los comisionados han aplaudido a una de las representantes de las víctimas.

"No hay día que no piense en mi marido y en mi pobre hija el miedo que pasaron a oscuras", ha dicho en el Congreso. García ha reclamado el aplauso de los presentes para poder irse con el "calor" de todos. "Solo así entenderé que mi dolor ha valido la pena", ha añadido.

La mujer se ha dirigido a los representantes del PP y de Vox para pedirles que le aplaudieran si "de verdad" habían sentido sus palabras. "Me encantaría que, desde aquí, todos ustedes me aplaudieran y me fuera con el calor de todos ustedes, no ya por mi, sino por los familiares de los fallecidos. Sólo así entenderé que mi presencia y mi dolor han valido la pena", ha pedido.

"Cada habitante guarda una historia terrible de aquella noche y los días que le siguieron, convirtiéndose en un episodio dantesco, un infierno real de destrucción, de muerte y finalmente de oscuridad, al que se sumó un silencio institucional como si del tercer mundo se tratara y todo ello por una alerta que llegó tarde y mal redactada", ha recordado.

Según Toñi García, las personas fallecidas "no murieron por un fenómeno climático, puesto que en la comarca del Horta Sud no llovía", sino que "murieron por una gestión irresponsable y negligente". En este punto ha reclamado que la comisión de investigación sea ante todo "un acto de memoria".

Su marido y su hija fallecieron cuando intentaban sacar los coches del garaje. Según ha explicado, bajaron para intentar sacarlos y subirlos a la calle pensando que "estarían mejor" al ver una "lengua de agua marrón" que entraba hacia su zona. "La peor de las noticias llegó, ahí quedé herida de muerte, había perdido lo que más quería en mi vida, lo que le daba sentido", ha concluido.

Rifirrafe por el aplauso

A pesar de que PP y Vox en esta ocasión se han sumado a los aplausos, el resto de los grupos ha afeado a ambos partidos por solo aplaudir en esta ocasión. "Suelten el brazo de Mazón, abracen a las familias y pidan perdón. No es tan difícil", ha apostillado el diputado de Sumar, Nahuel González.

El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, se ha defendido recalcando que su formación aplaude "con sus actos, su palabra y su compromiso" a las víctimas porque "esa es la mejor forma de honrarlas, y no de utilizarlas". En esta línea, ha señalado que ha aplaudido porque ella lo ha pedido expresamente y porque "su dolor lo merece".

