Feijóo carga contra el Gobierno en la clausura del Congreso del PP: "En cualquier país de Europa, Sánchez hubiera dimitido"

Este domingo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado el 17 Congreso Autonómico del PP de Andalucía, junto a Juanma Moreno, que fue reelegido como presidente regional de la formación este sábado.

En la comparecencia de este domingo, Feijóo estrenó la precampaña del nuevo ciclo electoral que arrancará en Extremadura y terminará en Andalucía, apelando a los españoles a huir de "desahogos" y "carambolas". Ha explicado que solo hay un "camino para el cambio" y es "votando al PP", y ha llamado a los suyos a "trabajar con la lección aprendida".

En la clausura del Congreso, el líder del PP se ha mostrado convencido de que la comunidad se encuentra en una "antesala de la victoria" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, aunque ha pedido a las filas "pelear hasta el último voto".

Feijóo carga contra el PSOE

El gallego ha querido hacer alusión al PSOE, a quien ha tachado de ser un partido "sin límite legal o moral, ni pudor", y ha afirmado que en cualquier país de Europa, "Sánchez hubiera dimitido", en una semana en la que Junts le ha retirado su apoyo y en la que ha salido un informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres que merece su "cese fulminante".

"Su listón ético está en el subsuelo"

El líder nacional del PP ha dedicado parte de su intervención a nombrar los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, contra quien ha cargado por sus "mentiras" y al tiempo que ha aseverado que el POSE "cuando está hundido es capaz de todo, y su listón ético está en el subsuelo".

Además, Feijóo ha recordado el pasado de Andalucía durante la etapa del gobierno socialista, y ha señalado la corrupción que se dio. Y ha señalado que gracias a Juanma Moreno, "cambió la situación" demostrando que Andalucía no estaba condenada a ser noticia por la corrupción, como "España tampoco lo está".

Juanma Moreno alerta de una "confluencia populista de intereses"

Minutos antes de la intervención de Alberto Núñez Feijóo, ha hablado el ya reelegido como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha alertado de la existencia de una "confluencia populista de intereses" que forman los partidos de la oposición en Andalucía, cuyo objetivo es hacer "caer" al Gobierno andaluz.

En dicho congreso, Moreno ha señalado que Andalucía necesita mantener la "estabilidad", pero ha advertido a sus partido de que no debe confiarse porque en esta comunidad existe una "confluencia de intereses" que va a dar una "batalla de barro" contra el Gobierno andaluz.

Moreno reelegido con 99,95% de los votos

Este sábado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue reelegido como líder del PP andaluz con un respaldo del 99,95% de los votos, convirtiéndose en la cuarta vez que Moreno obtiene la confianza del partido, tras asumir el liderazgo en 2014. Tras su victoria, Moreno aseguraba que "se dejará la piel" para que este partido vuelva a ser "la primera fuerza".

