Juan Carlos I desafía el viento y navega en Sanxenxo tras la publicación de sus memorias

El rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a navegar este sábado en las aguas del municipio gallego de Sanxenxo, en Pontevedra. Pese a la falta de viento que retrasó su salida y al revuelo generado por la reciente publicación de sus memorias en la editorial francesa Stock, no ha querido perderse uno de sus momentos favoritos del años.

A las 11:50 horas, el exmonarca llegó al puerto deportivo en un coche conducido por su amigo Pedro Campos, quien lo acoge en su casa de Nanín durante su estancia en Galicia. Desde el vehículo saludó a la prensa y a los curiosos que aguardaban en el espigón para verlo.

Sin el 'Bribón' y con el viento en contra

Durante varias horas, Juan Carlos I esperó bajo el sol junto a familiares y amigos, entre ellos sus sobrinos María y Alfonso Zurita y el pequeño Carlos. Finalmente, el emérito zarpó del Real Club Náutico de Sanxenxo a las 14:14 horas.

La falta de viento y el retraso en la llegada del portacontenedores 'MSC Kayla', que transporta su barco 'Bribón' y el 'Cristina' desde Estados Unidos hasta Vigo, impidieron que el emérito participara en el Desafío Barceló, última prueba de la Liga Nacional de la clase seis Metros. El buque se encuentra actualmente en Gijón, por lo que la llegada de las embarcaciones se espera para el lunes.

Ante esta situación, Juan Carlos I salió a navegar en una embarcación de apoyo junto a parte de la tripulación con la que conquistó el Mundial de la clase seis Metros en Nueva York el pasado septiembre.

Expectación en el puerto

Decenas de curiosos, llegados de distintas partes de España, como Murcia, Albacete o Zaragoza, esperaron más de dos horas bajo el sol para presenciar su salida. Tras navegar por la ría, el emérito regresó al puerto y se marchó en el coche de Pedro Campos, poniendo fin a una jornada marcada por la calma del viento y la atención mediática.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.