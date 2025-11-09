Puigdemont critica que la "maquinaria socialista" busca señalar a Junts

El expresidente de la Generalitat y el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha criticado que "la maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas" se ha puesto en marcha, según él, a velocidad de campaña electoral para señalar a Junts. Además, ha asegurado, a través de un comunicado en X, que solo "hay que ver con qué intensidad llenan de críticas desmedidas las redes y los medios afines".

Del mismo modo, ha criticado que, bajo su punto de vista, los socialistas no son los únicos que ponen a Junts en el centro de las críticas. Puigdemont ha advertido de que "hay una sospechosa coincidencia con otros espacios políticos con los que comparten la misma obsesión".

Según el expresidente catalán, Junts ha demostrado ser capaz de "proponer acuerdos ambiciosos" y ha ofrecido al PSOE "la oportunidad de demostrar" si coincidía en la misma defensa de estos intereses o no.

También ha expuesto que Junts nunca ha ido a Madrid a "hacer amigos" y tampoco a "hacer de catalanes tan simpáticos que no parecen catalanes". Afirma que el objetivo de su partido ha sido ir a defender intereses nacionales en todos los ámbitos y asegura que ellos han "cumplido", pero "las palancas del poder están todas exclusivamente en sus manos". Tras estas declaraciones, Puigdemont ha recordado el "que os den" que pronunció Xavier Trias cuando el socialista Jaume Collboni logró hacerse con la alcaldía de Barcelona con los votos de Comuns y el PPC.

Puigdemont lanza un dardo a ERC y Rufián responde

El expresidente catalán también ha señalado la "sospechosa coincidencia" en las críticas a Junts entre el PSOE y "otros espacios políticos", en clara referencia a ERC.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, le ha contestado en X, adjuntando un listado con 23 leyes actualmente en tramitación. Según Rufián, las declaraciones de Puigdemont son "demasiada chapa para justificar que tumbarás todo esto con PP y Vox".

Además, a ese mensaje le sigue una lista de leyes como la Ley de Familias, la de la Universalidad del Sistema Nacional de Salud o la Ley de inclusión laboral de personas con discapacidad.

Sánchez asegura que se toma muy en serio a Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se toma "muy en serio" a Junts, que ha anunciado que va a rechazar todos los proyectos legales del Ejecutivo. Así lo ha declarado en una rueda de prensa en Brasil tras participar en la cumbre de líderes previa a la COP30.

De la misma manera, el presidente ha ratificado que presentará nuevos presupuestos, pero ha afirmado que, con nuevas cuentas o sin ellas, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027".