Este 29N, la coalición Frente Amplio se mide a su prueba electoral con el liderazgo de Ada Colau. Para su cierre de campaña, el escenario elegido ha sido Madrid, desde donde Colau se ha centrado en pedir el voto de las mujeres.

En Frente Amplio, reiteran que muchas de las medidas que ha impulsado el PSOE en los últimos días son suyas, y que sus escaños serán imprescindibles para que la izquierda tenga opciones de seguir en el poder. El optimismo a la izquierda del PSOE ha crecido en las últimas horas.

"Sí se puede"

El acto de cierre de campaña del Frente Amplio arrancaba entre gritos de "Sí se puede" y "Ada, Ada, Ada, Ada remontada" por parte de los asistentes. El primero de los gritos lo prorrumpieron los mil simpatizantes que se quedaron fuera del aforo de La Nave de Villaverde, cuando la candidata a la Presidencia, Ada Colau, y el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, salieron a saludarles y a disculparse por no haber podido entrar.

Colau ha insistido en que no se van a quedar "calladitas", mientras que Delgado añadió que los que se quedarán "calladitos" el domingo serán PP y Vox. El segundo lo corearon los 4.000 asistentes, según la organización, que llenaron la pista de La Nave, cuando Colau y el resto de intervinientes se sentaron en la primera fila.

La senadora trans de Más Madrid Carla Antonelli fue la encargada de abrir el acto alertando de que la derecha quiere derogar la Ley trans y el aborto libre de las menores de edad. "No es que nos quieran calladitas, nos quieren como borregos", advirtió, contestando que a Colau "no la va a callar nadie" y que cuando en España vota más del 78% siempre ha ganado la izquierda. Por tanto, auguró en alusión al PP y Vox: "No van a derogar nuestras vidas. Este domingo la democracia les va a dar un revolcón".