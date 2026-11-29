Este 29 de noviembre existen otro tipo de voto más allá que el dárselo a un partido político: el voto en blanco. Es una forma de participar en las elecciones sin apoyar a ninguna candidatura, aunque sus consecuencias en el reparto de escaños no son las que mucha gente imagina.

Votar en blanco para el Congreso de los Diputados consiste en depositar en las urnas un sobre vacío o un sobre con una papeleta sin indicación de partido. En cuanto al Senado, también cuenta como voto en blanco una papeleta oficial en la que no se haya marcado a ningún candidato. La ley lo considera un voto válido, aunque no se lo asigna a ningún partido.

Este tipo de voto tiene una interpretación muy clara, que quien lo emite quiere participar, pero no se identifica con ninguna de las opciones que se presentan.

¿Qué pasa si gana el voto en blanco?

Por ejemplo, si el 80% del electorado emitiese un voto en blanco en las próximas elecciones y votase el 20% de la población. Lo que ocurría es que todos los escaños del Parlamento serían ocupados por el 20% de los votos, es decir, no crea escaños vacíos ni permite que una 'opción en blanco' tenga representantes. Todos los escaños disponibles se reparten entre las candidaturas que superan los requisitos legales.

Actualmente el voto en blanco no solo no perjudica directamente a los partidos tradicionales, sino que puede perjudicar a los partidos minoritarios.

¿A quién beneficia?

Esto es así porque la asignación de escaños en España viene estipulada por la Ley D’Hondt. Antes de repartir los escaños, la ley excluye a las candidaturas que no alcancen un mínimo de votos: el 3% de los votos válidos en su circunscripción en las elecciones generales y el 5% en las municipales.

Los votos en blanco cuentan como votos válidos y por tanto aumentan el total sobre el que se calcula ese porcentaje mínimo. Por ejemplo, si en una circunscripción hay 100.000 votos válidos y el 3% es el umbral mínimo., un partido necesita 3.000 votos para entrar en el reparto. Por lo que, si hay 10.000 votos en blanco, el total de votos válidos sube a 110.000 y ese partido necesitaría 3.300 votos para superar el mismo porcentaje.