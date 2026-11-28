Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Son nombres propios de la política española, pero también son los nombres y apellidos de ciudadanos anónimos que, sin buscarlo, tienen algo en común con algunos de los principales candidatos.Hemos localizado a cuatro de ellos para conocer cómo viven estas elecciones desde el otro lado de la coincidencia: un concejal del PSOE, un empresario mexicano dueño de una marca de ropa y un grafista. La búsqueda de una Ada Colau tocaya, sin embargo, no ha dado resultado.

El Feijóo del PP y el del PSOE

Pero hay algunos matices. Uno de ellos es Alberto Feijóo Arnau, concejal socialista en el municipio valenciano de Sueca, que no Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Comparten nombre y apellido, aunque no partido político.A lo largo de los años, estas coincidencias les han dejado anécdotas de todo tipo. Desde memes y bromas hasta situaciones difíciles de explicar. A otro Pedro Sánchez, nadador de alto rendimiento, le ha tocado competir en una prueba de natación contra un participante llamado Francisco Franco. "Por megafonía anunciaban: ¡por la calle dos, Francisco Franco, y por la calle cuatro, Pedro Sánchez!", recuerda.

Las ventajas de un nombre

Llamarse como un político tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre los pros, alguna puerta que se abre inesperadamente: a uno de ellos le dejaron entrar en un reservado de una discoteca por la gracia del nombre. A otro le regalaron una botella de vino e incluso consiguió reservar en un restaurante de Madrid que habitualmente estaba completo.

Intento de hackeo

La otra cara de la moneda llega a través de las redes sociales. Los mensajes preguntando por sus programas electorales son habituales. El tocayo de Santiago Abascal recuerda incluso los intentos de hackeo de su cuenta de Instagram y las más de 200 menciones que ha recibido en las últimas semanas.También hay coincidencias más allá del nombre. Los dos Feijóo tienen familia gallega y son aficionados del mismo equipo de fútbol. Los tocayos de Pedro Sánchez, por su parte, nos han dejado algunas recomendaciones literarias y musicales.Pero, por muchas coincidencias que acumulen, hay algo que todos tienen claro: no son los candidatos. Y en más de una ocasión han tenido que recordárselo a quienes les escriben confundidos por su nombre.

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