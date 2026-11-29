Con la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 a la vuelta de la esquina, miles de ciudadanos recibieron la notificación para formar parte de las mesas electorales.

Ante la duda habitual de quienes han sido seleccionados como suplentes, la normativa es clara: tienen exactamente la misma obligación legal de acudir al colegio electoral que los miembros titulares.

Por tanto, no presentarse el día de la votación sin una causa debidamente justificada y aceptada previamente por la Junta Electoral constituye un delito electoral.

Penas de prisión y multas económicas

Según establece el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el presidente, los vocales y sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin motivo justificado las obligaciones de excusa o aviso previo, se enfrentan a graves consecuencias penales:

Pena de prisión: de tres meses a un año de cárcel.

Multa económica: como alternativa a la prisión, se impone una pena de multa de seis a veinticuatro meses. La cuantía diaria de esta sanción la determina el juez en función de la capacidad económica del infractor y la gravedad de los hechos.

¿A qué hora hay que acudir?

La función del suplente es garantizar que la mesa electoral pueda constituirse a tiempo si alguno de los titulares falla por enfermedad o imprevisto de última hora. Por ello, todos los convocados -tanto el presidente y los dos vocales titulares como los dos suplentes de cada puesto- deben estar en el colegio electoral a las 8:00 horas de la mañana.

Si a esa hora están presentes todos los miembros titulares y la mesa se constituye con normalidad, los suplentes quedan libres de sus obligaciones y pueden marcharse a casa. No obstante, si falta algún titular, el suplente correspondiente deberá ocupar su puesto durante toda la jornada hasta finalizar el escrutinio y la entrega de las actas.

Compensación económica y plazos

Para esta cita electoral del 29N, la dieta establecida para los miembros de mesa es de 75 euros. Sin embargo, este pago y el derecho a una reducción de cinco horas en la jornada laboral del lunes siguiente solo corresponden a los suplentes que finalmente tengan que quedarse a formar parte de la mesa. Quienes acudan a las 8:00 horas y queden dispensados no reciben compensación económica.

En caso de tener un impedimento válido para asistir -como motivos médicos justificados, embarazo a partir del sexto mes, cuidado de menores o personas con discapacidad, o tener entre 65 y 70 años-, el ciudadano dispone de un plazo de siete días desde la recepción de la notificación para presentar sus alegaciones documentadas ante la Junta Electoral de Zona.