Una vez llegues a la mesa tienes que acreditar la identidad. El documento más frecuente es el DNI, pero también se permiten el pasaporte y el permiso de conducir. El elemento común es la fotografía y los datos oficiales.

¿Por qué se permite llevar el DNI caducado?

En el artículo 85 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General se concreta que "el derecho a votar se acredita por la inscripción en los ejemplares certificados de las listas del censo o por certificación censal específica y, en ambos casos, por la identificación del elector".

Esa identificación es la clave y la más común se hace a través del DNI. Es por eso que al ser el más usado, se permite utilizar un DNI caducado para votar, aunque deba ser el original y en ningún caso puede ser una fotocopia pues los datos podrían manipularse con facilidad.

Lo mismo sucede con el pasaporte y el carné de conducir, lo verdaderamente importante es que la fotografía permita reconocer el rostro del votante. Aun así, es recomendable llevar los documentos requeridos actualizados para no tener problemas a la hora de mostrarlos en la mesa.

¿Y si la fotografía es dudosa?

Un documento muy deteriorado o una imagen que dificulte reconocer a su titular pueden plantear un problema ante la mesa. Si la fotografía que aparece en tu documento de identidad está desactualizada, lo más sensato es renovarlo. Además, el DNI, como los otros documentos permitidos, son necesarios para otros trámites como gestiones bancarias o identificaciones en la Administración.

Ante la duda, si caduca los próximos meses conviene pedir cita previa para realizar el trámite de renovación del DNI.

Pedir cita previa para renovar el DNI

Se puede hacer tanto por la web citapreviadnie.es o la web independiente citasdni.es. También se puede hacer mediante el teléfono 060. Todas estas vías son gratuitas.

Dependiendo el motivo, los documentos cambian. Puede ser una renovación formal con una fotografía reciente a color y el DNI anterior; un cambio de domicilio que requiere dos fotografías, el DNI antiguo y un certificado de empadronamiento con una antigüedad máxima de tres meses; o por robo o pérdida, procedimiento que también precisa de dos fotografías y, si es por hurto, hay que llevar la denuncia previa.