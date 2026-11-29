Las elecciones generales de hoy, 29 de noviembre de 2026 llevarán a millones de españoles a los colegios electorales para poder ejercer su derecho al voto y elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado. Durante esta jornada, una de las cuestiones más importantes para depositar el voto en la urna será acreditar correctamente la identidad ante los miembros de la mesa electoral. No obstante, ¿qué pasa si una persona ha perdido su DNI, lo tiene caducado o se lo ha dejado en casa?

A pesar de que el Documento Nacional de Identidad es la forma más común de identificarse, no es imprescindible presentar el DNI para votar en unas elecciones generales. La legislación española también contempla otros documentos oficiales que permiten acreditar la identidad y ejercer el derecho al sufragio sin inconvenientes.

¿Se puede ir a votar sin el DNI?

Los ciudadanos pueden votar sin presentar su DNI siempre que dispongan de otro documento oficial admitido por la legislación electoral y estén correctamente inscritos en el censo correspondiente. El artículo 85 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (LOREG) establece que la identidad del elector puede acreditarse mediante el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir en el que aparezca la fotografía del titular.

Esto quiere decir que una persona que haya perdido su DNI o no pueda encontrarlo antes de acudir a votar tendrá la posibilidad de utilizar cualquiera de las otras dos alternativas. La finalidad de este requisito es garantizar que quien se presenta ante la mesa electoral es realmente la persona inscrita en el censo, evitando posibles suplantaciones de identidad.

¿Cómo me identifico en la mesa electoral?

La legislación electoral contempla tres documentos principales para identificarse en las elecciones generales del 29N. Todos ellos permiten ejercer el derecho al voto, siempre que cumplen las condiciones establecidas.

Documento Nacional de Identidad (DNI): es el documento más usado por los electores españoles. Permite comprobar los datos personales y la fotografía del titular, aunque no es necesario que se encuentre en su periodo de validez.

Pasaporte: también puede ser utilizado para votar, siempre que incorpore una fotografía que permita identificar correctamente a la persona. Se trata de una alternativa muy útil para aquellos que hayan perdido su DNI o lo tengan pendiente de renovación.

Permiso de conducir: el carné de conducir es igualmente válido para acreditar la identidad ante la mesa electoral. Al igual que pasa con el pasaporte, tiene que incluir la fotografía del titular.

No obstante, existen otros documentos que, aunque se puedan usar para distintos trámites, no pueden sustituir a los anteriores. Por ejemplo, la tarjeta sanitaria, el carné de estudiante o una tarjeta bancaria no son documentos admitidos para identificar a los votantes, aunque incluyan datos personales o fotografías.

¿Qué pasa si la mesa electoral tiene dudas sobre la identidad de un votante?

Presentar un documento válido no quiere decir que desaparezca automáticamente cualquier posibilidad de comprobación adicional. El artículo 85.4 de la LOREG establece que, cuando existan dudas sobre la identidad de una persona, los miembros de la mesa electoral deberán valorar la documentación presentada y los testimonios que puedan aportar los electores presentes.

En esas circunstancias, la mesa decidirá por mayoría si considera suficientemente acreditada la identidad del ciudadano.