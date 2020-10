El debate de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez se celebra este miércoles y jueves, 21 y 22 de octubre. Es el intento de la formación de Santiago Abascal de acabar con el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, pero no saldrá adelante por la falta de apoyos.

¿Qué es una moción de censura?

La moción de censura está regulada en los artículos del 175 al 179 de la Constitución y permite al Congreso exigir la responsabilidad política del Gobierno por su gestión.

Según la Constitución, la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, y habrá que incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. En esta ocasión, la moción de censura de Vox cuenta con el apoyo de sus 52 diputados, lo que supone casi un 15%. El candidato a la presidencia del Gobierno presentado por Vox es su líder, Santiago Abascal.

La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

El debate comienza con la defensa de la moción de censura que, sin limitación de tiempo, efectúe uno de los Diputados que la haya firmado. En el caso de Vox, lo hará Ignacio Garriga. Después interviene el candidato a la Presidencia del Gobierno, que tampoco tendrá límite de tiempo, para presentar el programa político del Gobierno que pretende formar.

Después de esta exposición, Meritxell Batet puede hacer una interrupción, a la que le sigue la intervención de los representantes de los partidos. Lo hacen por un máximo de 30 minutos y todos tienen derecho a un turno de réplica o rectificación de diez minutos.

Para que la moción de censura salga adelante debe conseguir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, que son 176 diputados.

¿Por qué ha presentado Vox una moción de censura?

Santiago Abascal se prepara para el que será su discurso más importante en el Congreso desde que es diputado. En julio anunció que presentaría esta moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el debate se producirá tres meses después.

El objetivo de Vox, según miembros del partido, es capitalizar el "descontento" que existe en la calle contra el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por la gestión de la pandemia de coronavirus. Según dicen, pretenden mostrar su oposición al Gobierno de coalición del PSOE y Podemos, pero también creen que el PP están renunciando a hacer oposición.

Pese a que Santiago Abascal lleva días preparando este discurso, no cuenta con el apoyo suficiente del resto de partidos por lo que está claro que la moción de censura de Vox no saldrá adelante. Sin embargo, la principal incógnita es qué votará el PP. Pablo Casado aún no ha dicho si su partido se abstendrá o votará en contra, ni tampoco quién intervendrá como representante de los populares: él o Cuca Gamarra.