La moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez centra la actualidad política este miércoles 22 de octubre. El debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados comienza a las 9:00 horas con la intervención del diputado de Vox Ignacio Garriga sin límite de tiempo.

¿Saldrá adelante la moción de censura contra Pedro Sánchez?

No. Por el momento, la moción de censura de Vox solo cuenta con los votos a favor de sus 52 diputados. Para salir adelante, la moción de censura tendría que lograr el voto a favor de 176 diputados, la mayoría absoluta.

¿Qué votará el PP?

Es la gran incógnita. Pablo Casado ya ha adelantado que no votará a favor de la moción de censura de Vox pero no aclara si se abstendrá o votará en contra. Este martes, Cuca Gamarra se ceñía a las palabras que ya había pronunciado Pablo Casado sobre el tema: "Ni les preocupa ni les ocupa". A solo 24 horas de la votación, aún no se sabe qué decisión tomará el PP ni si intervendrá Pablo Casado en el debate o será la portavoz del partido, Cuca Gamarra.

¿Qué papel tomará Vox ante el previsible fracaso de la moción de censura?

Santiago Abascal se presenta como candidato a la presidencia y se prevé que en su discurso intente dejar en evidencia los errores cometidos por el Gobierno durante la pandemia de coronavirus. El líder de Vox espera salir reforzado de esta moción de censura pero solo se podrá saber escuchando y su discurso y la réplica que reciba desde el Gobierno. Iván Espinosa de los Monteros aseguraba que "van a ver a Santiago Abascal hablar de cosas de las que no están acostumbrados y van a sorprender".

¿Reforzará la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez?

Desde Ciudadanos vaticinan que será esto lo que suceda. Creen que es una moción "inoportuna, irresponsable y partidista". También el Gobierno cree que esta moción de censura se plantea como un enfrentamiento entre la derecha. "Se hace para que Casado se defina", dice María Jesús Montero. Gabriel Rufián ha asegurado que lo que se verá en el Congreso será "algo similar a Torrente 6".