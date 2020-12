¿Puedo viajar en el puente de la Constitución? Regiones confinadas y restricciones

El puente de diciembre es el último antes de las vacaciones de Navidad, pero este año debido a la pandemia del coronavirus los festivos de la Constitución y la Inmaculada nos dejan pocas opciones de una escapada. Casi todas las comunidades de España están cerradas perimetralmente como restricción frente a la expansión de la COVID-19.

Las restricciones vigentes por la pandemia del coronavirus a lo largo de todo el mapa nacional así como el objetivo de llegar lo mejor posible a las Navidades hacen que el puente de diciembre esté limitado por las normas frente a la COVID-19. Las comunidades han ido poco a poco anunciando las medidas que llevarán a cabo en estas fechas. Así pues la posibilidad de hacer un viaje el día de la Constitución o de la Inmaculada se regirá en función de las prohibiciones que tenga cada región, que por ahora son bastante generalizadas.

Solo 4 comunidades autónomas están libres ahora de restricciones de entrada y salida y, al menos en el caso de Galicia, no se descarta que para el puente de diciembre, a diferencia de las festividades anteriores se decrete el confinamiento perimetral del territorio.

Medidas y restricciones en el puente de diciembre

Los datos de la pandemia de COVID-19 en España parecen reflejar que efectivamente se ha doblegado la curva y los contagios de coronavirus van a la baja en buena parte de las comunidades. Sin embargo esta mejora en las cifras no de refleja todavía en la ocupación de camas UCI, aunque ha bajado la presión hospitalaria hasta 13 comunidades superan el 25% de ocupación en UCI, una barrera que el Ejecutivo considera "riesgo extremo".

Por ello, pese a la mejoría en la cifra de contagios, las comunidades no suavizan de todo las restricciones establecidas durante la segunda ola del coronavirus, y para el puente de diciembre se mantienen la mayoría de las restricciones y medidas vigentes en cada territorio como el toque de queda, los cierres perimetrales, los aforos limitados o la limitación de personas en las reuniones sociales.

Navarra

Navarra fue el 22 de octubre la primera autonomía que decretó su confinamiento perimetral y lo extiende al menos hasta el 18 de diciembre. Los festivos en la comunidad foral comienzan el 3 de diciembre con San Javier.

Comunidad Valenciana y Región de Murcia

Comunidad Valenciana y Región de Murcia siguieron los pasos de Navarra y siguen cerradas perimetralmente frente al coronavirus al menos hasta el 9 de diciembre.

La Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid es la única que ha seguido una estrategia frente a la segunda ola de coronavirus intermedia, la región no está confinada perimetralmente de forma habitual pero sí se cierra en los puentes. De cara al de diciembre ya ha anunciado que las entradas y salidas estarán restringidas durante 10 días, desde la medianoche del día 4 hasta el 14 de diciembre.

La Rioja

En La Rioja el sector de la hostelería en la capital ha vuelto a abrir tras semanas cerrado. El confinamiento perimetral se prolongará hasta el 19 de diciembre.

Cantabria

Cantabria también ha ampliado el cierre perimetral hasta el 11 de diciembre con modificaciones en el toque de queda. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha confirmado que la Comunidad Autónoma mantendrá su cierre perimetral y el de los municipios durante el puente de la Constitución. "No podemos olvidar que seguimos con un nivel de alerta 4, de alerta máxima".

Ceuta y Melilla

Ceuta mantiene las restricciones de viajes y el cierre de la frontera con Marruecos hasta después del 8 de diciembre, mientras que Melilla ha prorrogado hasta el 7 de diciembre las limitaciones de viajes, tanto por mar como por aire.

Cataluña

Con la hostelería ya abierta Cataluña y la primera fase de la desescalada por el coronavirus comenzada la comunidad mantiene los cierres perimetrales durante los fines de semana y el de la autonomía hasta el 21.

Andalucía

En Andalucía se ha igualado el toque de queda en todo el territorios después de que Granada haya recuperado la actividad no esencial en la lucha contra el coronavirus, pero toda la comunidad seguirá cerrada perimetralmente hasta el 10 de diciembre.

Asturias

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón ya anunció hace días que la comunidad seguirá cerrada hasta finalizar el puente de diciembre.

País Vasco

La mesa de crisis de la emergencia sanitaria en País Vasco, un órgano denominado Labi y que está presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, acordó el pasado 19 de noviembre prorrogar hasta el 10 de diciembre en su totalidad el paquete de restricciones vigente para contener la expansión del coronavirus.

Castilla la Mancha

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page ha informado de que al menos hasta después de los primeros festivos en diciembre se mantienen las restricciones frente al coronavirus.

Castilla y León

Este 3 de diciembre se revisarán los datos de incidencia acumulada en la comunidad para establecer que restricciones se mantienen y cuáles no frente a la expansión del coronavirus. La hostelería sólo podrá volver a abrir si los contagios son menos de 400 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días o de 200 en los últimos 7 días.

A dónde puedo viajar el puente de la Constitución

Hay cuatro comunidades en las que no se ha decretado el cierre perimetral durante esta segunda ola del coronavirus: Galicia, Extremadura, Canarias y Baleares. Sin embargo en Galicia debido al empeoramiento de la situación epidemiológica la propuesta ya está sobre la mesa.

El conselleiro de Sanidad de Galicia confirmó que la propuesta del cierre de la comunidad de cara al puente de diciembre no está descartada.

En Extremadura no hay cierre perimetral sobre la comunidad, solo 3 municipios están confinados perimetralmente debido su tasa de incidencia aunque los contagios de coronavirus parecen tender a la baja en la región.Y en ambos archipiélagos los datos de contagio muestran una buena evolución.

Mientras estas condiciones continúen se podría viajar en el puente de la Constitución entre estos territorios. Es decir desde Extremadura se podría viajar a Galicia a Canarias y Baleares. También desde Galicia, Baleares y Canarias se podría viajar a Extremadura.

Sin embargo el resto habitantes de las otras autonomías españolas no podrían ir a ninguno de estos cuatro territorios porque no está permitido que salgan de su región. Y un residente en Galicia por ejemplo tampoco podría ir a ningún otro sitio que no fuese Extremadura, Canarias o Baleares ya que no se permite la entrada si no es por uno de los motivos justificados en el decreto. Todo esto, siempre que durante esta semana no se adopten nuevas restricciones.