El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, confía en que el cierre del puente de diciembre sea la última gran medida antes de Navidad para reducir los contagios por coronavirus. Avisa, eso sí, que no vale todo cuando empiecen las fiestas y que no hay que confiarse. ha puesto fecha al inicio en el que podrían reducirse las restricciones por covid-19. Ahora el gobierno regional sigue combinando el cierre perimetral de cara a los puentes con las restricciones por zonas básicas de salud.

A partir del 14 de diciembre ya se puedan levantar parcialmente restricciones para Navidad

En una entrevista a RNE, Ignacio Aguado asegura que el objetivo es reducir los contagios por coronavirus y ha puesto fecha al momento en el que que a partir del día 14 de diciembre ya se puedan levantar parcialmente las restricciones para tener unas Navidades "razonables". Espera que sean navidades tranquilas y seguras pero enfatiza que "eso no significa que en Navidades valga todo, no, pero sí que creo que después del trabajo bien hecho por parte de todos, también los ciudadanos, espero que en Navidades podamos levantar parcialmente las restricciones". Envía el mensaje de que "no nos podemos confinar" y que "no vamos tan bien como nos gustaría".

El vicepresidente cree que hay que blindar la "tendencia descendente e intentar arrastrarla al máximo posible hacia abajo" por eso -ha dicho Aguado- es importante saber qué situación epidemiológica llegará a las fechas navideñas y seguir el consejo de los expertos.

Espera que el plan de vacunación del Gobierno sea "verdad"

Sobre el plan de vacunación anunciado por el Presidente del Gobierno, ha dicho Aguado que espera que ese compromiso de vacunar a una parte sustancial de los españoles en el primer semestre del próximo año, sea "verdad". Le parece bien a Aguado que haya una estrategia común" que luego tengan que implementar las comunidades autónomas.

Aguado ha vuelto a defender la realización de test masivos en farmacias. Ha puesto como ejemplo Eslovaquia que han testado a gran parte de la población en pocos días.

Ignacio Aguado asegura que la Comunidad de Madrid cumplirá la ley Celaá de Educación: "No somos Torra"

En relación a la Ley Celaá, ha sido muy duro aunque ha dicho que "hay que cumplirla" porque "las leyes están para cumplirlas, no somos Torra". Así ha respondido a la pregunta sobre si "plantea esquivar la ley como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso".

Isabel Díaz Ayuso anunció este domingo que llevará a los tribunales "y a todas las instancias donde sea necesario" la defensa del derecho de libertad de educación y que lo acompañará de una reforma que presentará en la Asamblea de Madrid para mejorar la calidad de la enseñanza. Así lo dijo durante su participación este domingo en la manifestación que se ha celebrado en Madrid en contra de la ley Celaá, aprobada el pasado jueves en el Congreso.

Aguado ha lamentado que sea la octava ley educativa de la democracia y que no se haya pactado. A su juicio nace "con el mismo error" de partida que el resto, que es pretender "decidir el futuro de una generación en contra de la mitad del país".

Se trata para Aguado de una "aberración" que pagarán "nuestros hijos". Ha recordado que su partido, Ciudadanos, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional ya que tiene aspectos "realmente aberrantes", como "laminar el castellano como lengua vehicular" que ha considerado como "guiños" a los nacionalistas. También ha lamentado el portavoz regional el "ataque" a la educación concertada, y las "dudas" hacia la educación especial, y en este punto ha defendido la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.