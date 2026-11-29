Este domingo se celebran las elecciones generales de 2026, donde Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) optan a la presidencia del Gobierno.

Los candidatos han apurado hasta el final su campaña electoral con el objetivo de arañar el mayor número de votos posibles de aquellos indecisos, pero será hoy cuando los ciudadanos ejerzan su derecho a acudir a las urnas.

¿Podrás votar si no figuras en el censo electoral?

Generalmente no puede votar un ciudadano si no figura en las listas del censo de la mesa electoral. Sin embargo, existen algunas excepciones.

Si esta persona dispone de una sentencia judicial que reconozca el derecho del votante a estar inscrito en el censo de la Mesa si podrá votar, tal y como se explica en la página web del ministerio del Interior.

También podrá ejercer su derecho al voto si presenta una certificación censal específica de alta expedida por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo electoral que le habilite a hacer efectivo dicho derecho al voto.

¿Se puede pedir un justificante?

Durante la celebración de las elecciones generales de este 29 de noviembre todos los votantes podrán solicitar un justificante ante la mesa electoral el propio día de los comicios.