Un total de 35.958.711 españoles están llamados hoy a las urnas en las elecciones generales, una jornada electoral que se presenta clave y cuyos resultados definitivos conoceremos esta noche. Pero como en cada jornada electoral en España hay dos momentos importantes y que pueden mostrar las primeras señales de cómo puede ir la votación final: los datos de participación. Este domingo los colegios electorales están abierto desde las nueve de la mañana y hasta las ocho de la tarde, es decir, once horas en la que se podrá votar de forma presencial.

Para conocer los primeros datos oficiales de las elecciones generales habrá que esperar al cierre de los colegio electorales y al recuento de los votos, lo primero datos e ofrecerán a partir de las nueve de la noche, cuando cierran los colegios electorales de Canarias. pero antes de conocer esos datos, se darán a conocer dos datos de participación provisional a las 14:00 horas y las 18:00 horas. El Ministerio del Interior hará hoy públicos los dato de participación provisional a partir de las dos y las seis de la tarde. Hace cuatro años, en las elecciones generales de 2023, Interior dio esos datos a las 14:30 y 18:30 horas.

Hay que señalar que los datos de participación provisional solo tienen en cuenta a los electores que votan de forma presencial en un colegio electoral, en 2023 la participación fue del 40,5% a las 14:00 horas y de un 53,1% a las 18:00 horas.

La relevancia de los datos de participación en las elecciones generales

Históricamente, los analistas políticos siempre han sostenido que un alto porcentaje de participación en unas elecciones suele beneficiar a las formaciones de izquierda, pero también se asegura que una alta participación es sinónimo de cambio de partido en el gobierno.

Lo cierto es que en España el Partido Popular solo ha logrado ganar unas elecciones generales con una participación superior al 70%, fue en 1996: logró 153 escaños con un 77,38% de participación. Cuatro años después el PP fue otra vez el más votado (183 escaños) pero con un 68,71% de participación.

En 2004, el PSOE recuperó el gobierno y fue la formación más votado (164 escaños) con una participación que se elevó al 75.66%. En el 2008 la participación fue del 73,85% y el PSOE fue la primera fuerza con 169 escaños. El PP fue el más votado en 2011 (186 escaño) con una participación del 68,94% y en 2015 repitió como el más votado (123 escaños) con un dato de participación del 69,67%. Un año después, en 2016, logró ser primer fuerza con 137 escaños, con una participación del 66,48%.

En las elecciones generales de abril de 2019 hubo una participación del 71,76% y el PSOE fue el más votado con 123 escaños, las elecciones se repitieron en noviembre y el PSOE fue el más votado (120 escaños) pese a que el dato de participación fue del 66,2%.

En las últimas elecciones generales, en julio de 2023, el PP fue el más votado (137 escaños) y la participación, etuvo por debajo del 70%, en concreto, en un 66,5%.