Las elecciones generales de hoy, 29 de noviembre, vuelven a plantear algunas dudas sobre el funcionamiento de los colegios electorales. Una de ellas es cuántas personas pueden votar en una misma mesa electoral y si existe un límite establecido por ley.

La respuesta se encuentra en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que regula la distribución de los electores y la organización de las mesas. Según esta normativa, cada sección electoral puede contar con un máximo de 2.000 electores y un mínimo de 500, aunque todos los municipios deben disponer de al menos una sección.

¿Cuál es el número máximo de votantes por mesa electoral?

La legislación establece que cada sección dispone de una mesa electoral, pero permite constituir otras cuando el número de electores o la dispersión de la población lo aconsejen. En estos casos, ninguna de las mesas adicionales podrá tener asignados menos de 200 electores.

Cuando se crean varias mesas por el número de votantes, los ciudadanos se distribuyen por orden alfabético. Si la división responde a la dispersión de la población, se tiene en cuenta la distancia entre el domicilio del elector y la mesa correspondiente.

¿Quién decide en qué mesa vota cada ciudadano?

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral son las encargadas de determinar las secciones, los locales de votación y las mesas, después de escuchar a los ayuntamientos. La distribución definitiva debe difundirse por internet y exponerse en los ayuntamientos durante los diez días anteriores a las elecciones.

Además, cada mesa electoral está formada por un presidente y dos vocales, elegidos mediante sorteo público, junto con sus correspondientes suplentes.