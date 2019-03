El PP propone otro simposio para evitar que se manipule la historia en Cataluña

El portavoz de la Generalitat parece no querer hablar de la denuncia que PP, UPyD y Ciutadans han hecho del simposio titulado 'España contra Cataluña' que organiza el gobierno catalán y que empieza mañana.

Pero a los denunciantes les ha lanzado una acusación directa y tajante: "Ustedes tienen un objetivo muy claro: la liquidación de Cataluña y además desde un punto de vista imperialista". Y los socios en el partido de Mas, no se mojan demasiado. Duran i Lleida ha afirmado "no soy historiador y no entro en ello. Si hay una denuncia ya los jueces resolverán".

Por eso el PP, quiere hacer un simposio, eso sí, alternativo. Quieren que acudan historiadores prestigiosos y que se organice a principios de año.