El politólogo Manuel Mostaza, sobre la debacle del PSOE en Galicia: "Sánchez se implicó personalmente y también a su asesor Zapatero"

La caída del PSdeG es uno de los grandes titulares que dejan las elecciones gallegas. Finalmente el Partido Popular revalida la mayoría absoluta pese al empuje del BNG y las últimas encuestas que daban vida al bloque de la izquierda. Los socialistas pasan de 14 a 9 escaños en la Xunta de Galicia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a Alfonso Rueda por la victoria y convocó para este lunes a la ejecutiva del partido.

Manuel Mostaza, politólogo, ha atendido este lunes a Antena 3 Noticias para brindar su análisis sobre las elecciones en Galicia y el varapalo del PSOE. "Viendo lo que decían todas las encuestas excepto el CIS, el Partido Popular ha salvado con holgura la mayoría absoluta. Efectivamente los malos resultados están centrados en los dos partidos que gobiernan en España", remarca el politólogo en alusión a los socialistas y a Sumar, que se queda fuera de la Xunta.

Implicación personal en la campaña

"Es verdad que desde el Gobierno se estaba intentando manejar esta idea de que quien se la jugaba era Feijóo. Pues si se la jugaba Feijóo, es evidente que ha salido fortalecido y ganando. Incluso un mal resultado del PP no habría supuesto el fin de Alberto Núñez Feijóo", ha comenzado explicando el politólogo.

"Claramente en Génova 13 se debe de respirar muy aliviados frente a lo que puede ocurrir en otras sedes". Manuel Mostaza señala que "no es fácil" que cambie algo en el PSOE tras estos resultados porque "el partido tiene poca vida orgánica más allá de Moncloa". "El presidente del Gobierno se implicó personalmente en esta campaña, implicó personalmente a su asesor que es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los resultados han sido muy malos".

La formación liderada por José Ramón Gómez Besteiro sufrió una debacle "sin paliativos" con solo 9 diputados, mientras que el BNG se asentó definitivamente como segunda fuerza. Besteiro se dirigió a la militancia pidiendo que "a todos los que tengan cierta desilusión, les pido que mantengan viva la fuerza de esa ilusión que tuvimos durante la campaña".

Considera el politólogo que no habrá consecuencias por los resultados en Galicia "visto lo visto". "En cualquier caso, los territorios, los barones que queden en el PSOE harían bien que cuando ves las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Sin un discurso fuerte a nivel territorial y sacrificándolo todo por la presencia del partido en Moncloa, a los partidos no les está yendo bien. Y no parece que les vaya a ir bien".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com