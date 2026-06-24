El PNV advierte al PP y al PSOE: "No estamos para salvar ni a este ni a otro Gobierno"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha advertido este miércoles tanto al PSOE como al PP de que su partido no está en "ninguna operación contra nadie", ni para "salvar" el Gobierno de Pedro Sánchez ni para impulsar un cambio de Ejecutivo, y que actúa exclusivamente "en función de los intereses" de Euskadi.

Vaquero ha hecho estas declaraciones en su primera intervención durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE. A lo que ha añadido: "Es algo que le quiero dejar claro también al PP".

Presupuestos: "¿Primer acto de campaña?"

En ese contexto, la diputada ha insistido en que el PNV no está para sostener al Gobierno ni para sustituirlo, tras expresar su "duda" de que los Presupuestos, que el Ejecutivo prevé presentar este año, puedan lograr "un mínimo común" en la Cámara Baja, apuntando que podrían convertirse en el "primer acto de campaña" hacia las elecciones de 2027.

La portavoz también ha cuestionado además el "margen" con el que cuenta el Ejecutivo para que la legislatura siga teniendo sentido y ha advertido de que el Gobierno avanza hacia el "precipicio", llegando a utilizar la expresión de que podría ocurrir como con Atila, "que no crezca la hierba" tras su paso.

A su juicio, Sánchez no ha conseguido recuperar la confianza parlamentaria y está en una situación peor que hace un año, mientras la mayoría de investidura se ha debilitado hasta convertirse, según ha dicho, en una "mayoría negativa".

El PP se ha "quitado la máscara"

Vaquero también ha señalado que el resultado de las elecciones en varias comunidades autónomas este año demuestra que "el miedo a la ultraderecha ya no funciona", y ha reprochado a los socialistas haber alimentado en años anteriores el crecimiento de Vox "pensando que hacían más débil a su rival", el PP, al que acusa de haberse "quitado la máscara" al asumir que gobernará con Vox.

Volviéndose a dirigir al jefe del Ejecutivo, le ha aconsejado no siga "esgrimiendo que viene el lobo", al considerar que es "un mantra que ya no moviliza ni cohesiona, ni mucho menos tapa las grietas de una acción política", sino que "fortalece aquello que se pretende frenar". En ese sentido, le ha recomendado que no opte por "atrincherarse" ni por una "guerra de bandos", ya que, según ha dicho, es Vox quien "capitaliza el hartazgo" ciudadano.

Postura del PNV ante los casos relacionados con el PSOE

En relación con los casos judiciales que afectan al PSOE, Vaquero ha sostenido que existe una parte "de verdad" y otra de "lawfare", señalando que algunos autos "claman al cielo" y presentan "aroma de causa general", aunque ha reconocido que hay otras cuestiones aún "por aclarar y juzgar".

Por último, ha reprochado a Sánchez su "abuso de los decretos leyes" y que mantenga "en el fondo del cajón" el proyecto de reforma de la ley de secretos oficiales, en un contexto en el que ha lamentado que el debate político esté centrado en la corrupción en lugar de en políticas sobre empleo, vivienda, dependencia o el debate territorial.

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