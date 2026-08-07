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CRISIS MIGRATORIA

España exige a Italia retirar los controles fronterizos o responderá con "medidas proporcionales"

El Gobierno ha calificado la actuación italiana de "injustificada, discriminatoria y contraria" a los principios de la Unión Europea y del espacio Schengen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la primera ministra de la República Italiana, Giorgia Meloni

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la primera ministra de la República Italiana, Giorgia Meloni EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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El Gobierno de España ha dado un plazo de dos días a Italia para que elimine los controles fronterizos impuestos a los viajeros españoles tras la crisis migratoria en Ceuta. Si Roma no revoca esta decisión antes del domingo 9 de agosto, el Ejecutivo español asegura que "adoptará medidas proporcionales" en defensa de los derechos de sus ciudadanos.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno ha calificado la actuación italiana de injustificada, discriminatoria y contraria a los principios de la Unión Europea y del espacio Schengen. Además, ha pedido al Ejecutivo de Giorgia Meloni que rectifique y restablezca la libre circulación de los ciudadanos españoles, ya que "la situación temporal de la libre circulación entre viajeros de ambos países, está afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodos estival".

Desde Moncloa sostienen que Italia tomó esta decisión de "manera unilateral, sin previo aviso y utilizando argumentos" que, según España, no se ajustan a la realidad ni a la normativa europea. También recuerdan que Ceuta cuenta con un régimen especial dentro del espacio Schengen, y que la mayoría de los migrantes que llegaron de forma irregular ya "han regresado a Marruecos".

"Italia es el estado miembro que más cruces irregulares ha registrado"

Fuentes gubernamentales han asegurado que Italia es, según Frontex: "El estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España. Y su Gobierno, desde 2022, no cumple el Reglamento de Dublín generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de países europeos".

El Gobierno español ha destacado que, pese a ello, España siempre ha mantenido una "actitud de cooperación y solidaridad, colaborando en la acogida de migrantes", y facilitando operaciones de rescate en el Mediterráneo.

Mientras continúa la tensión diplomática entre ambos países, España espera que Italia retire las restricciones antes de que expire el plazo establecido, para evitar una respuesta por parte del Ejecutivo español.

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