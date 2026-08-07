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El PSOE de Madrid denunciará ante la Fiscalía a Planifica Madrid por la compra del "ático de lujo"

Óscar López asegura que García Martín sabía que "le estaba comprando un ático de lujo" a Ayuso y que lo "reconoce en esas declaraciones".

Oscar López, secretario general PSOE Madrid

Oscar López, secretario general PSOE Madrid Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

El PSOE de Madrid interpondrá este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra Planifica Madrid por la compra del "ático de lujo" en Chamberí al percibir posible delito de prevaricación administrativa y malversación.

Óscar López, secretario general del PSOE-M y ministros para la Transformación Digital y de Función Pública, lo ha anunciado en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz.

"Vamos a pedir que la justicia actúe porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como éste desde la Administración pública y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños", ha apostillado.

Ático de seis millones de euros

López, reclama transparencia "en todas partes", desde que en los nueve días desde que se conociera la "compra de un superático de lujo por más de 6 millones de euros sin ninguna explicación".

"Hemos registrado un montón de solicitudes, de preguntas, de comparecencias para aclarar este episodio tan escandaloso como surrealista", ha reprochado, para asegurar que el Ejecutivo regional y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, han "ido cambiado de versión".

Ha destacado que primero se dio "total normalidad" a la compra del piso por las "obras en la sede de Sol para aclimatar", que ha tachado de "obras fantasma" que no están "planificadas ni presupuestadas". Luego lo pusieron a la venta "a la velocidad de la luz", para, a continuación, decir Ayuso que "no era su competencia".

Asegura que sabían la compra del ático a Ayuso

López ha incidido en que García Martín sabía que "le estaba comprando un ático de lujo" a Ayuso y que lo "reconoce en esas declaraciones".

"Estas mentiras y versiones cambiantes no se va a quedar así", ha advertido tras anunciar la denuncia y requerido también la certificación registral de la finca y la copia de la escritura pública de adquisición.

También ha exigido que se remita "toda la documentación" que sirvió de "antecedente y fundamento" para la compra, además del acta del consejo de administración que autorizó la operación, las tasaciones encargadas, y una copia del contrato de arras que se firmó.

El PSOE pide su dimisión

"¿Cómo se puede armar un expediente para justificar la compra de un ático de lujo, pagando una comisión de decenas de miles de euros, por cierto, también del bolsillo de los madrileños, a una inmobiliaria para luego decir que iba a tener un uso que no puede tener por ley?", ha cuestionado Óscar López, quien ha cargado contra una Ayuso que "ha decidido que está por encima del bien y del mal".

Por último, ha destacado que el objetivo de esta ofensiva judicial es que dimita Isabel Díaz Ayuso, que devuelva "hasta el último euro al bolsillo de los madrileños" y que se diriman "todas las responsabilidades penales" por la compra del ático.

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