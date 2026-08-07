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La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 30 años de prisión para cinco exjefes de ETA

Se les acusa de un delito de asesinato consumado, cualificado por la alevosía de designar el asesinato de Gregorio Ordoñez.

Dos de los cinco exjefes de ETA condenados

Dos de los cinco exjefes de ETA condenados Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado una pena de 30 años de prisión para cinco exjefes de la organización terrorista ETA, por integrar el comité ejecutivo de la banda que "tomó la decisión" de asesinar al concejal del PP en San Sebastián, Gregorio Ordoñez, el 23 de enero de 1995.

El Ministerio Público ha dirigido su escrito a los cinco acusados, que son: Ignacio Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri'; Mikel Albisu 'Mikel Antza', Julián Achurra Egurola 'Pototo'; y Juan Luis Aguirre Lete 'Isuntza'.

Los cinco, a quienes se les acusa de un delito de asesinato consumado cualificado por la alevosía, integraban el comité ejecutivo de ETA tras el golpe policial a la anterior cúpula de la banda terrorista en la localidad francesa de Bidart, en 1992, según explica el escrito.

'Kantauri' transmitió los datos

Por el asesinato de Ordóñez ya fueron condenados sus autores materiales: Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote', Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte. Este último en su momento declaró la forma en que se planeó el asesinato y afirmó que 'Kantauri' fue quien le transmitió los datos e instrucciones para que contactara con dos miembros liberados de la banda, con los que colaboraría en el comando Donosti.

Ahora la Fiscalía atribuye al comité ejecutivo, en el que sitúa a los cinco acusados, la decisión, adoptada "de forma colegiada y consensuada" en diciembre de 1994 de asesinar al entonces teniente de alcalde del PP en San Sebastián, un crimen que se perpetraría un mes después en la Parte Vieja donostiarra.

Fue 'Kantauri', según su tesis, quien transmitió la decisión en una "reunión operativa" a los tres autores materiales, que "asumieron y acataron la orden".

Es la causa judicial más avanzada de ETA

Para la Fiscalía, "el hecho diferencial de la nueva estrategia" era que antes los comandos "tenían autonomía" para decidir los crímenes, si bien a partir de entonces era el comité ejecutivo de la banda quien lo elegía y comunicaba a los comandos, que "sometidos a tales decisiones, las acataban y materializaban".

La Fiscalía recuerda en su escrito las diferentes condenas impuestas a lo largo de los años a los cinco exjefes de ETA acusados, que tienen entre 63 y 71 años de edad.

Se trata de la causa judicial que más ha avanzado de entre la más de una decena que permanecen abiertas en la Audiencia Nacional contra la cúpula de ETA, gracias al impulso de querellas en los últimos años por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, según afirman fuentes jurídicas.

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