El rey Felipe VI visitará Ceuta tras 19 años sin la visita de un monarca

Ayer, el rey Felipe VI se reunió con Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, en el Palacio de Marivent situado en Palma, la residencia de verano de la Familia Real, para conocer la situación actual de la ciudad autónoma y la evolución de la emergencia ante la llegada masiva de migrantes, hace una semana. El encuentro entre el monarca y Vivas tuvo lugar antes de que el jefe del Estado iniciara su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente.

El rey se ha comprometido a visitar Ceuta, aunque por el momento no hay una fecha concreta, el Gobierno ha declarado que se producirá "cuando sea oportuno". Lo que convertirá este hecho en un viaje histórico, ya que en sus 12 años de reinado, Felipe VI no ha visitado de manera oficial ni Ceuta ni Melilla.

Los anteriores viajes de los monarcas a Ceuta

La última vez que un miembro de la Casa Real visitó estas comunidades autónomas fue en noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a ambas ciudades provocando una crisis diplomática con Marruecos. Lo hacían 80 años después, ya que la anterior visita fue en 1927 cuando se desplazó Alfonso XIII.

La visita del rey Emérito hizo que Marruecos llamase a consultas al embajador español ocasionando una crisis diplomática con Rabat. Fue entonces, cuando el rey Mohamed calificó el viaje como "lamentable" y "contraproducente". Para calmar la situación se vio involucrado José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Gobierno en su momento, junto a María Teresa Fernández de la Vega, su vicepresidenta, que tuvieron que intervenir para restablecer las relaciones con Marruecos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.