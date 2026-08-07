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Crisis Migratoria

El PP cita a Marlaska y a Robles a comparecer la próxima semana en el Senado por la crisis migratoria en Ceuta

El Partido Popular también ha solicitado la comparecencia de Albares y Bolaños en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para agilizar las responsabilidades.

El PP cita a Marlaska y a Robles a comparecer la próxima semana en el Senado por la crisis migratoria de Ceuta

El PP cita a Marlaska y a Robles a comparecer la próxima semana en el Senado por la crisis migratoria de Ceuta Europa Press

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Ruth Galvez
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La crisis migratoria de Ceuta está causando estragos tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya que el Partido Popular los ha citado la próxima semana en el Senado para que den las explicaciones oportunas sobre la entrada masiva de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos.

La primera comparecencia fijada es la de Marlaska, convocada el miércoles 12 de agosto, y solo un día después, el jueves 13, comparecerá Robles. Lo que se espera de ambos es que expliquen por qué sus ministerios "permitieron" la entrada irregular de migrantes en la comunidad autónoma, a pesar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya hubiera advertido días previos del riesgo de una "avalancha" migratoria, según han destacado fuentes del PP.

La comparecencia de Albares y Bolaños

El Partido Popular también ha emplazado a José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores, para el lunes 17 de agosto, y también han solicitado la comparecencia de Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, un órgano compartido con el Congreso.

Lo que se espera es que Bolaños explique el cese de una funcionaria de Seguridad Nacional, un organismo dependiente de su departamento, tras informar en la página web oficial sobre la entrada irregular de miles de personas en Ceuta.

A todo esto, cabe recordar que el Gobierno ya pidió la comparecencia de Robles, Marlaska, Bolaños y Albares a finales de agosto en el Congreso por la crisis migratoria de Ceuta.

La oposición, que tiene mayoría en el Senado, busca agilizar las explicaciones y responsabilidades políticas por la gestión del Gobierno durante esta crisis migratoria y por la actuación de los departamentos implicados.

Explicaciones de inmediato a Sánchez

El Partido Popular también carga contra el Gobierno y declaran que la situación vivida estas semanas en Ceuta supuso "un riesgo para la soberanía nacional y la integridad territorial" y consideran que el Ejecutivo en vez de dar explicaciones a finales de agosto, lo deben de hacer de inmediato en la sede parlamentaria. "No vamos a permitir que el Gobierno de Sánchez se permita el lujo de seguir erosionando España", admiten.

Además, desde el pasado 31 de julio están reclamando al presidente del Gobierno, en el Congreso para informar sobre la gestión de la crisis migratoria. Una petición que Pedro Sánchez no ha atendido, denuncian.

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