El próximo domingo 29 de noviembre los españoles serán llamados a las urnas en las elecciones generales más de tres años después de las últimas, que ya datan del 23 julio de 2023 pero, ¿dónde te corresponde votar y en qué horario?.

Una vez convocadas las elecciones, la Oficina del Censo Electoral envía a todos los electores una tarjeta censal, indicando los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral, y de la Sección y Mesa en la que le corresponde ejercer su derecho al voto. Para acceder a dicha tarjeta, podrás hacerlo mediante Internet, a través de la página www.ine.es, sin necesidad de disponer de certificado digital.

¿A qué hora te corresponde votar?

El domingo 29 de noviembre todos los españoles podrán votar desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas sin interrupción. No hay pausa a mediodía, y podrás votar a cualquier hora dentro de ese horario salvo en las islas Canarias, donde el horario se aplica en hora local, es decir, en el archipiélago se vota también de 9:00 horas a 20:00h, lo que equivale a las 10:00 y 21:00 hora peninsular.

¿Cómo te identificas ante la mesa?

Para poder votar deberás identificarte primero ante la Mesa electoral, con alguno de los siguientes documentos, si no lo llevas, no podrás ejercer tu derecho al voto:

Documento Nacional de Identidad.

Pasaporte (con fotografía).

Carné de conducir (con fotografía).

Tarjeta de residencia

Tarjeta de identidad de extranjero

Estos documentos pueden estar caducados, pero deben ser siempre originales, no sirven las fotocopias.