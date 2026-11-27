El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha cerrado este viernes su campaña previa a las elecciones generales con un mitin en la Caja Mágica de Madrid, en el que ha señalado que PP y Vox están "de los nervios", mientras que el PSOE va a volver a ganar las elecciones y a seguir gobernando. "Claro que se puede, lo vamos a volver a lograr", ha destacado Sánchez en el encuentro al que han asistido 13.000 personas, según datos del partido.

Este viernes, la imagen de Pedro Sánchez se ha proyectado en todos los mítines del PSOE que se celebraban este viernes por la tarde en diferentes ciudades. El candidato socialista ha insistido en que los derechos y las libertades tardan mucho en conquistarse, pero pueden "esfumarse en un día" si no se vota el próximo domingo.

Pedro Almodóvar, invitado sorpresa

"Ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo"

Uno de los momentos más destacados en esta cita ha sido cuando Pedro Almodóvar ha aparecido por sorpresa en el escenario de la Caja Mágica. El director de cine ha pedido el voto para Pedro Sánchez en las elecciones generales de este domingo, alertando de que PP y Vox quieren derogar la Ley de Memoria Democrática. "Tanto PP como Vox han avanzado su intención de derogar la Ley de Memoria Democrática, así que ya sabéis lo que tenemos que hacer el domingo", ha señalado.

"Más que un mitin"

Poco antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaba acompañado de su mujer, Begoña Gómez y comenzaba un acto de fin de campaña que los socialistas han definido como "más que un mitin". Por el escenario han ido pasando varios artistas; como la banda Tequila, Alice Wonder y Lina Makoul.

En las primeras filas, se ha podido ver a la plana mayor del partido y del Gobierno, con los ministros que concurren en las listas del PSOE, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Óscar López, Félix Bolaños, Milagros Tolón e Isabel Rodríguez.