Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 28 de noviembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 20578, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 89894, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 4649, 4025, 1545 y 0701, premios de 150 euros

- 574, 641, 712, 946, 268, 976, 780, 656, 602 y 835, premios de 30 euros por décimo

- 23, 48, 99, 57, 71, 34, 28, 57, 23, premios de 12 euros al décimo

- 8, 6 y 1, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional