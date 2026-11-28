Mañana España celebra elecciones generales a la presidencia del Gobierno en una jornada electoral en la que 38,73 millones de ciudadanos están citados a las urnas, según datos del censo electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) y en la que Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Ada Colau (Frente Amplio) y Santiago Abascal (Vox), optan a la presidencia del Gobierno.

¿Puedo votar con el DNI digital?

La respuesta es sí. El Tribunal Supremo ha avalado el DNI digital como medio para identificarse durante este 29 de noviembre, rechazando hace unos días la prohibición de este medio de identificación que pedía el partido lustitia Europa, quien recurrió el acuerdo por el que la Junta Electoral Central (JEC) levantó la suspensión de la aplicación MiDNI para identificarse.

Por tanto, según el alto tribunal, que renunció a suspender la votación por separado en otra urna de aquellas personas nacionalizadas por la ley de nietos, finalmente sí se podrá votar identificándose con el DNI digital durante esta jornada de elecciones generales.

Datos y curiosidades del 29N

Mañana se abrirán 22.493 colegios electorales para que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en las urnas. Habrá un total de 61.033 mesas electorales.

Además, un total de 1.615.034 jóvenes se convertirán en electores y votarán por primera vez en unas elecciones después de cumplir la mayoría de edad.

En estas elecciones generales a la presidencia del Gobierno se ofrecerán datos de participación sobre las 14:30h, referentes a la participación registrada a las 14h, y a las 18:30h, referentes a los datos registrados a las 18h.