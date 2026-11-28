Desde que se convocaron las elecciones de este 29 de noviembre, Gabriel Rufían no ha ocultado su opinión. Siempre ha creído que el adelanto electoral era un error. “Una irresponsabilidad”, llegó a decir, tras conocer la decisión de Pedro Sánchez en octubre. El candidato de ERC se justifica por la débil situación a la que llegan a estas generales los partidos a la izquierda del PSOE a los que Rufián trató de unir sin éxito.

Durante meses, el republicano animó a la izquierda española, así como a soberanistas e independentistas a crear un frente común que evitará la fragmentación del voto de izquierdas. Sin embargo, su oferta chocó con las discrepancias de Podemos y Sumar. Y finalmente se ha limitado a unir fuerzas con Podem, la marca catalana de los de Ione Belarra, casi sin representación actualmente en Cataluña. Es decir, los catalanes pueden votar las listas de ERC con algún nombre de Podemos entre sus filas, pero el resto de españoles no pueden elegir a Rufián.

Sondeos favorables para ERC

Pese a ese fracaso, Esquerra Republicana llega a las generales con las encuestas a su favor. La mayoría de sondeos creen que los de Junqueras, con Rufián a la cabeza, estarían cerca de duplicar sus resultados de 2023. Hace tres años y medio, los republicanos lograron unos 462.000 votos, el 1,89% del total. Los expertos en demoscopia más optimistas ven posible que se acerque al 3%.

En ERC comparten el optimismo. Así lo dicen también los trackings internos que realizan desde hace semanas. Pero a los que Gabriel Rufían confiesa abiertamente que no hace especial caso durante la campaña. Fuentes del partido independentista dan por hecho un buen resultado en Barcelona y confían en lograr el segundo diputado en Tarragona, Girona y Lleida. Este último, confiesan, es el más complicado.

Tres escaños en juego con la derecha

En las tres provincias, ese último diputado lo están disputando directamente con el bloque de derecha. En Lleida y Girona, con el Partido Popular. De ahí, que ERC se reivindique como el “voto útil” en Cataluña ante la posible falta de apoyos de Frente Amplio en la región. En 2023, los Comunes llegaron a ser segunda fuerza, solo por detrás del PSC, y ahora la mayoría de sondeos los relegan al quinto o sexto puesto.

Restar escaños a la derecha aumenta las posibilidades de Pedro Sánchez para volver a conformar Gobierno. Y ese es el objetivo de Esquerra. En lo que va de campaña, Gabriel Rufián ha repetido que su deseo es que Sánchez siga en Moncloa, pero "sometido y presionado por las izquierdas soberanistas".

No doblegarse ante el PSOE, ni la derecha

El cabeza de lista de ERC por Barcelona al Congreso recuerda que “ha costado mucho durante todos estos años que el PSOE se mueva” para aprobar medidas más “valientes” como la regulación de habitaciones, que los socialistas se negaron a incluir en la Ley de vivienda la legislatura anterior, o los impuestos a las energéticas.

“Las izquierdas soberanistas de Bildu, BNG, Compromís, ERC, Podemos y Sumar hemos presionado y apretado al PSOE hasta límites casi insoportables para hacer cosas buenas para la gente", insiste Rufián. Promete no achantarse ante los socialistas, ni tampoco dejarse "avasallar" ante el PP y Vox. "Yo prometo una izquierda soberanista que no se deja avasallar frente a los que van de la mano de los que niegan derechos a nuestro pueblo", explica.