Preguntamos a ChatGPT y Gemini quién ganaría las elecciones generales del 29 de noviembre. Las dos respuestas apuntan al PP por delante del PSOE de Pedro Sánchez, pero llegan a esa conclusión de forma distinta.

Gemini ofrece una estimación de voto y escaños por partido. ChatGPT compara varios sondeos y señala dónde coinciden y dónde sigue abierta la carrera electoral.

Qué pronostica Gemini para las elecciones del 29-N

Gemini atribuye al PP un 31% de los votos y entre 138 y 140 diputados. El PSOE quedaría segundo, con un 26% y entre 103 y 105 escaños, seguido de Vox, con un 19% y entre 64 y 65 diputados. Según esa estimación, el PP y el partido de Santiago Abascal sumarían entre 202 y 205 escaños.

Qué dicen las encuestas que ha comparado ChatGPT

ChatGPT también sitúa a Feijóo como favorito. El sondeo de NC Report para 'La Razón' da al PP unos siete puntos de ventaja sobre el PSOE y el de GAD3 para 'ABC', seis. En cambio, 40dB para 'El Paí's dibuja una carrera más ajustada y deja abierta la pugna por el primer puesto.

En cuanto a la investidura, 40dB proyecta 190 escaños para PP y Vox, mientras que Sigma Dos para 'El Mundo' y GAD3 para 'ABC' sitúan la suma en torno a 199. Son cifras inferiores a las que ofrece Gemini, pero todas superan los 176 diputados de la mayoría absoluta.

Si el resultado de las urnas confirma esa suma, Feijóo podría ser investido en primera votación con el apoyo de Vox.